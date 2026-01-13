自動運転トラック開発にAI活用、AUMOVIOとAWSが戦略的提携…CES 2026

コンチネンタルから分社したオモビオ（AUMOVIO）はCES 2026において、アマゾン・ウェブ・サービス(AWS)との間で、より安全でスマートな自動運転車の開発を加速させるための戦略的提携を発表した。AWSはAUMOVIOの自動運転開発における優先クラウドプロバイダーとなる。

今回の提携では、最先端のエージェント型AIと生成AIの機能をAUMOVIOの自動運転開発および検証ワークフローに直接統合する。これにより、自動車業界における最大のボトルネックの一つを解決し、メーカーが自動運転車を開発、テストし、実用化するまでのスピードを劇的に向上させる。

新しいソリューションは、自動運転トラックのリーダー企業のオーロラ向けの大規模プロジェクトで初めて使用される。

自動運転車の開発には、毎日数百万もの道路シナリオ、ドライバーの行動、安全状況といった膨大な情報の処理が必要となる。このデータを迅速かつ正確に理解することは、あらゆる条件下で安全に走行できる車両を構築するために不可欠だ。

AUMOVIOの深い自動車技術の専門知識と、アマゾン・ベッドロックを含むAWSの高度なクラウドインフラおよびAI機能を組み合わせることで、この膨大な情報を迅速に処理するスケーラブルなソリューションを創出する。これらのソリューションは、重要な安全パターンの特定を支援し、従来であれば数年かかっていた車両の危険検知の改善をより迅速に実現する。

今回の提携では、人工知能を活用して自動運転車システムの開発方法を変革する。エンジニアは安全性を確保するため、数百万の記録された走行シナリオに対して自動運転車をテストする必要があるが、従来はこのデータを手動で検索するのに数週間を要していた。

現在では、「雨の夜に歩行者が車道に入ったケースをすべて表示」といった自然言語で質問するだけで、即座に結果を得ることができる。AIは重要な安全シナリオや稀なエッジケースを浮き彫りにし、さらなるテストを可能にする。これによりエンジニアは、データ管理よりも開発により集中できるようになる。

AWSはAUMOVIOの自動運転トラックの大規模展開を加速させており、貨物輸送をより安全で効率的なものにする。米国で初めて無人トラックを展開したオーロラと提携することで、AUMOVIOはオーロラ・ドライバーの工業化されたスケーラブルな世代を共同開発・製造している。

2027年に生産が開始されると、AUMOVIOは主要システムに障害が発生した場合の安全性を確保するための専用バックアップコンピューターも提供する。

オーロラ・ドライバーは、安全性と信頼性を確保するための広範な仮想テストを含む厳格な検証プロセスを通じて開発されている。AWSは膨大な量のセンサーデータを処理することでこの取り組みを支援し、オーロラ・ドライバーが複雑な実世界のシナリオを安全に走行できるようにしている。

無人運転のための検証プロセスの一環として、オーロラ・ドライバーは1万以上の要件を満たし、450万のテストに合格している。

輸送の未来は、自動運転車を正しく実現することにかかっている。迅速なイノベーションと妥協のない安全性のバランスが求められる。この提携を通じて、AUMOVIOとAWSは、その両方を達成するためのソリューションを業界に提供している。