AUMOVIO、NXPの最新プロセッサ搭載の次世代車両制御コンピュータ発表…CES 2026

コンチネンタルから分社したAUMOVIO（オモビオ）はCES 2026において、NXPの新しいS32N7超統合プロセッサシリーズをベースにした次世代車両制御高性能コンピュータ(VC HPC)を発表した。

このシステムは、シャシー、モーション、ボディなどの機能を統合するもので、NXPセミコンダクターズの新しいS32N7超統合プロセッサシリーズをベースに構築されている。S32N79は、さまざまなドメインを単一プラットフォームに統合することでシンプルさをもたらし、複数のコア車両機能がハードウェアで分離され、確実に連携動作できる安全でモジュラーなコンピューティングシステムを提供する。これにより、個別のアプリケーションを対象を絞って独立的に更新できる基盤が生まれる。

最新世代のVC HPCは、AUMOVIOのシステムおよびソフトウェアの専門知識と、NXPの新しいS32N79の性能および安全アーキテクチャを組み合わせている。開発およびテスト環境全体を仮想化することで、同社は物理チップが入手可能になるずっと前にデジタルツインでソフトウェアを作成し検証することができた。その結果、最初のS32N79サンプルを受け取った時点で、AUMOVIOは記録的な短時間で完全に機能するVC HPCプロトタイプを構築することができたという。

従来のECUアーキテクチャは、ドメインを厳密に分離し、専用のマイクロコントローラにマッピングしていた。これに対し、新しいVC HPCはこれらの機能を単一チップ上に集中統合しながら、冗長性を避けるために分離を維持している。例えば、安全性が重要なブレーキ機能を、快適性やシャシーモジュールと同じチップ上で実行できる。システムが互いに影響を及ぼすことはない。

この「クロスドメイン統合」により、ECUの数が削減され、重量が節約され、より柔軟な車両アーキテクチャが可能になる。自動車メーカーにとって、これは複雑さの軽減、コストの削減、そして車両のライフサイクル全体を通じてソフトウェア更新や新機能を提供する可能性の拡大を意味する。同時に、生涯にわたる更新およびアップグレード機能は、OEMとエンドユーザーの両方にとって長期的な価値保持の鍵となる。VC HPCは顧客要件に合わせて柔軟にカスタマイズでき、ドメインベースまたはサーバーゾーンベースなど、さまざまな車両アーキテクチャに統合できる。

NXPのS32N79を搭載したVC HPCは、オプションのエッジAIサポートにより、データ主導型車両サービスのための安全な基盤を提供する。センサー情報をリアルタイムで処理し、予知保全、最適化された診断、または車両フリート全体にスケールする追加の接続データサービスなどの新しいアプリケーションに活用できる。

VC HPCは、強力なパフォーマンスだけでなく効率性も考慮して設計されており、インテリジェントな電力モデリングを使用して、充電中、省エネスタンバイモード、駐車時、または電力集約的な運転時など、さまざまな動作状態にエネルギー消費を正確に適応させる。

AUMOVIOとNXPは、システムおよびチップソリューションの開発において長い協力の歴史を共有している。