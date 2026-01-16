ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

コックピット表面に映像投影、AUMOVIOが新技術発表…CES 2026

コックピットの表面に直接映像コンテンツを表示
  • コックピットの表面に直接映像コンテンツを表示
  • コックピットの表面に直接映像コンテンツを表示
  • コックピットの表面に直接映像コンテンツを表示

コンチネンタルから分社したAUMOVIO（オモビオ）はCES 2026において、革新的なサーフェス・プロジェクション技術を発表した。この技術はコックピットの表面に直接映像コンテンツを表示し、車内のユーザー体験を再定義するものだ。

【画像全3枚】

この技術により、自動車メーカーは従来にない存在感を創出し、ダイナミックで独特な車内体験を提供できる。大型の表示エリアには、状況に応じて装飾パターン、感情的な色彩や照明効果、運転情報、控えめなナビゲーション案内、運転支援システムからの警告などを表示できる。

サーフェス・プロジェクションは、小型高解像度プロジェクターを天井またはオーバーヘッドコントロールパネルに目立たないように組み込み、コックピット表面全体にピラー間を横断する映像出力を実現する。システムは最大3台の小型プロジェクターを1つのユニットに組み合わせ、省スペース化を図っている。高度なソフトウェアが個々の投影をシームレスに結合し、連続したディスプレイの錯覚を生み出す。

この技術はコックピット表面の素材に特別な要件を課さない。暗色の表面、特に触覚的なマイクロファイバーベロアと組み合わせた場合に最良の視覚効果が得られる。システムは夕暮れ時に自動的に起動し、最新のLED投影技術により消費電力は最小限に抑えられる。

AUMOVIOのシステム統合における専門知識を活用することで、この投影技術は自動車の量産に適したコンパクトなユニットに拡張できる、としている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

オモビオ（Aumovio）

CES 2026

CES

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES