5万km超は要チェック！ マウント交換だけでシャキッとする話～カスタムHOW TO～

エンジンやミッションは振動を吸収させるため、ゴム製のマウントを介してボディに取り付けられている。このマウントを強化することでスポーツ走行時のレスポンスやコントロール性を高められる。ではなぜエンジンやミッションのマウントを強化すると走りが良くなるのか。

【画像全2枚】

エンジンは回転数に応じて大小さまざまな振動が発生する。この振動がボディに伝わると不快で、快適性は大きく落ちる。そこでエンジンはゴム製のエンジンマウントで取り付けられ、振動を吸収する仕組みになっている。エンジンはクルマの中で最も重い重量物だ。ゴムを介したマウントで支えられていると、極端に言えばその場でゆさゆさと上下左右に動いてしまう。

◆エンジンが動くと操作がワンテンポ遅れる

たとえば人間に置き換えると、水を入れた水槽を持って歩いているような状態になる。歩き始めたときはワンテンポ遅れて中の水が動き、止まったときもワンテンポ遅れて水が揺れる。曲がるときもワンテンポ遅れて水が左右に動く。これと同じことがクルマの中で起き、重いエンジンとミッションが常にワンテンポ遅れて動くことで、クルマの挙動は自然と扱いにくくなる。

◆リジット化は効果絶大だが快適性を犠牲にする

そこでレーシングカーでは、エンジンをボディに直接固定するリジットマウントなどが用いられる。リジットにすることで最も重いエンジンやミッションがボディと同じ動きをするため、コーナリング時などクルマのコントロールがしやすくなる。ノーマルの状態では気づきにくいが、リジットマウントにするとその差を体感でき、ノーマル車は操作に対してエンジンやミッションがワンテンポ遅れて動いていたことがわかる。

しかしレーシングカーの車載映像では、多くの振動やミッション由来のヒューンといった音が入っていることがある。これはレーシング用ミッションの影響もあるが、各部で発生した音がリジットマウント化されることでボディに伝わり、車室内まで響いている面も大きい。

◆ストリート向けは強化マウントが現実解

そのためストリートカーでは、エンジン・ミッションマウントの強化が効果的だが慎重に進めたい。まずリジットマウント車を街乗りで快適にすることはほぼ不可能だ。現実的には強化マウントを選ぶのが無難で、メーカーによってゴム硬度が複数設定されている場合もある。サーキット走行が主目的でないなら、できるだけ硬度の柔らかいものを選びたい。

またパーツメーカーが案内している例として、エンジンの左右と後ろ側にある3か所のマウントでは、動きを適度に抑えつつ快適性を損ないにくい方法として、後ろ側だけを交換する、あるいは左右だけを交換して後ろ側はノーマルのままにするといった選択を推奨するケースもある。

それほど異音や振動が増えることがある。さらに高速道路の特定回転域でハンドルがしびれるような振動が出てしまうこともあるため、エンジンマウントの強化は慎重に行いたい。ただし見返りも大きく、レスポンスの向上や姿勢変化のわかりやすさなど、スポーツ走行の質を底上げしてくれるのがこのチューニングの特徴だ。

もし5万km以上走行しているなら、まずは純正エンジンマウント・ミッションマウントを新品にするだけでも効果がある。ゴム製マウントは徐々に痩せ、振動吸収性能が落ちていることが多い。新品に戻すだけでもシャキッとしたフィーリングを感じられる。