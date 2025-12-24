アップガレージ、SUPER GT参戦のメルセデスAMG GT3を中心に多彩なイベント開催…東京オートサロン2026

アップガレージグループは、2026年1月9日から11日に幕張メッセで開催される東京オートサロン2026に出展すると発表した。

【画像】アップガレージの前回ブース

アップガレージブースは、2024年と2025年の東京オートサロンで印象に残ったブースランキング6位に選ばれている。

モータースポーツチーム「TEAM UPGARAGE」からは、2025シーズンよりSUPER GT参戦車両として導入した「UPGARAGE AMG GT3」（メルセデスAMG GT3』)を実車展示する。第3戦のセパンでポールトゥウィンを飾った感動を体感できるブースデザインと合わせて展示を楽しめる。また、1月9日午後2時からはSUPER GT GT300クラスを含む2026年の参戦体制をステージで発表する予定だ。

さらに、SNS募集で選出されたクルマとバイクの愛車各1台を実車展示する「オートサロン愛車展示企画」も実施する。応募総数は1万0205台にのぼり、投票で選ばれた展示車両のほか、応募車両すべてをブース内壁面に掲示する。

物販コーナーでは、全国のアップガレージから選び抜いた希少なカスタムパーツを販売する。TEAM UPGARAGEオリジナルグッズや、アメリカ店舗で人気のTシャツも用意している。

ステージイベントには、TEAM UPGARAGE参戦体制発表に加えJAPAN CAR AWARDS表彰式、2019年のドリフトエンジェルスが限定復活するダンスステージ、人気YouTuber「you寺FACTORY【ドリフト僧侶】」のトークショーも予定している。

その他、会場ではアップガレージ創業者である石田誠会長が選ぶレジェンド車投票イベントや、アプリ連動の豪華景品が当たる抽選会を実施。抽選ではスーパーGT観戦招待やオリジナルグッズなど多彩な賞品がある。抽選参加はアップガレージアプリのインストールと会員証提示による。

会場は幕張メッセ西ホール１で、開催時間は1月9日が9時から19時（ビジネスデイのため午後2時まで一般非公開）、10日と11日は一般公開日となり、それぞれ9時から19時、9時から18時まで開催する。

アップガレージグループは1999年創業。カー＆バイク用品のリユース専門店「アップガレージ」を全国260店舗以上展開し、中古品のシェアは国内トップ。2024年4月にアメリカ・カリフォルニア州に1号店を出店し、海外展開にも力を入れている。