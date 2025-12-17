全国のEVユーザーが充電時間を競う、オンラインイベント開催へ…ミライズエネチェンジ

ミライズエネチェンジは、全国のEVユーザーが参加できるチーム対抗イベント「EV充電フェス WINTER 2025 sponsored by JTB商事」を2025年12月24日から2026年2月4日まで開催すると発表した。

本イベントは第2回目となり、新たにJTB商事が協賛パートナーとして参加。参加者は温泉チームとグルメチームの2つに分かれ、充電時間を競い合う。抽選で29名に最大10万円相当を含む総額60万円分の旅行カタログギフト「JTBえらべるギフト『たびもの撰華』」が贈られるほか、期間中の充電時間上位100名に充電クーポンがプレゼントされる。参加には事前エントリーが必要だ。

ミライズエネチェンジは、EV充電を楽しめる環境を提供し、EV利用促進や地域回遊性向上を目指す。一方のJTB商事は旅を通じて移動価値の向上を図っており、今回の協力につながった。

イベントは「EV充電エネチェンジ」アプリを利用し、全国のEV・PHEVユーザーがチームに分かれて充電時間を競う。充電時間に応じたポイントを獲得し、都道府県単位で対戦。充電時間が通常の2倍とカウントされるポイント2倍対象施設も用意されている。

賞品は特別賞4名（10万円相当）、勝者チーム賞5名（2万円相当）、敗者チーム賞20名（5千円相当）に加え、充電上位100名に充電クーポンを提供する。

開催期間は2025年12月24日12時から2026年2月4日11時59分まで。エントリー期間は2025年12月17日13時から開始。対戦状況は1時間ごとに更新され、リアルタイムで競争の様子を確認できる。

ミライズエネチェンジは、2025年1月に中部電力ミライズとENECHANGEによる合弁会社として設立。EV充電インフラの整備・運用を担い、脱炭素社会の実現に貢献している。

「EV充電エネチェンジ」アプリは充電器の空き状況確認や充電・決済が簡単に行え、他社充電スポットの検索も可能。月額定額プラン「エネチェンジパスポート」も提供しており、経済的メリットを享受できるという。