ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ミライズエネチェンジ、高松空港駐車場にEV充電インフラを整備

高松空港旅客ターミナルビル前の空港駐車場において、6kW普通充電器「EV充電エネチェンジ」を8口設置
  • 高松空港旅客ターミナルビル前の空港駐車場において、6kW普通充電器「EV充電エネチェンジ」を8口設置
  • 高松空港

中部電力とエネチェンジの合弁、ミライズエネチェンジは12月1日、高松空港旅客ターミナルビル前の空港駐車場に6kW普通充電器「EV充電エネチェンジ」を8口設置したと発表した。

【画像全2枚】

近年の電気自動車（EV）利用者の増加に伴い、政府は2050年のカーボンニュートラル実現に向け、2030年までに全国で30万口のEV充電器設置を目標としている。高松空港では2024年度に過去最高の旅客数213万人を記録し、今後さらにEV利用者の増加が見込まれるため、両社は連携して充電インフラを拡充した。

ミライズエネチェンジの柘野社長は「高松空港の駐車場に普通充電器を設置でき、地域と訪問者が安心してEVを利用できる環境づくりに貢献できる」とコメントした。一方、小幡社長は「駐車時間を有効活用でき、より利便性の高い空港を目指す。今後も地域と連携しインフラ整備を進める」と語っている。

充電器は「チャージ2」モデルで、認証はEV充電エネチェンジアプリのほか充電カード、TOYOTA Wallet、ENEOS Charge Plusに対応。最大出力6kWで一般的な3kW充電器の倍速充電が可能。Type1規格のコネクタを採用しほぼ全てのEV・PHEVに対応するが、テスラ車は変換アダプターが必要である。定格電圧はAC200V、ケーブル長は約5mだ。

「EV充電エネチェンジ」はミライズエネチェンジが2025年3月から展開するEV充電サービスで、日本全国の商業施設や宿泊施設、オフィス、マンションに設置された3kWまたは6kWの普通充電器を利用可能。充電器の設置口数は認証アプリ提供サービスで国内最多であり、無料アプリは充電器の空き状況確認から決済までをサポートする。2025年9月時点でダウンロード数No.1という。

また、月額2980円の定額プラン「エネチェンジパスポート」では日中時間帯に何度も充電が可能で、自宅に充電設備を持たないEV利用者にメリットがある。

高松空港は2018年4月の民営化以降、国内外との連携を強化し、安心・安全・快適な空港運営を進めている。2024年12月には国際線ターミナルの増改修計画を発表し、2027年春のグランドオープンを目指している。

今回の取り組みにより、地域社会と訪問者に新たな価値を提供し、脱炭素社会の実現に向けた持続可能なまちづくりに寄与していく。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

エネチェンジ

中部電力

EV充電

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES