「単体サブウーファー」はタイプがいろいろ。選ぶべきはどれ？［イン・カー・リスニング学…低音強化編］

「単体サブウーファー」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ：AVカンサイ（大阪府）。
車内は格好のリスニングルームとなる。好きな音楽を誰にはばかることなく大きな音で楽しめるからだ。ならば、どうせなら良い音で聴きたくなる。当連載では、そこを追求する趣味の世界の面白さや奥深さを解説している。現在は「低音強化」をテーマに据えてお贈りしている。

◆マニアの多くは敢えて、導入のハードルの高い「単体サブウーファー」を選択！

さて、これまでも説明してきたように、クルマの中では超低音（低音よりもさらに低い帯域の音）までをスムーズに再生するのが難しい。なぜならドアに取り付けられるスピーカーがそれほど大きくはないからだ。口径でいうと一般的には17cmクラスが最大サイズで、その大きさでは、物理的に超低音の再生を高いクオリティで行いにくい。

なので超低音までをしっかり聴きたいと思ったときには、低音再生の専用スピーカーである「サブウーファー」が使われる。で、サブウーファーにはタイプ違いが3つある。「小型・薄型のパワードタイプ」、「ボックスタイプ」、「単体タイプ」、これらだ。

この中でもっとも導入のハードルが高いのは、単体タイプだ。なぜなら、「ボックス」と「パワーアンプ」を別途用意する必要があるからだ。しかし、それらに何を使うかを自分自身で決められるので、どんな音を得るかを、そして使い勝手を自分でプロデュースできる。そこが重視され、マニアの多くが敢えてこれを選択している。

◆選択時の最初の分かれ道となるのは「口径」。これにより鳴り方が変化！

そして当然ながら、どんな「単体サブウーファー」を選択するかでも音が変わる。で、実をいうと単体サブウーファーは製品数がかなり多い。つまり好みのモデルを選び放題だ。その点もこれが支持されている要因となっている。

というわけで、このように多種多様に用意されている単体サブウーファーの中からマイベストを選び出すにはどうすれば良いのかというと……。

では、選定法を説明していこう。最初に見極めるべきポイントは、「口径」だ。ちなみにスタンダードなサイズはズバリ、25cmだ。なぜなら、ドアスピーカーとのバランスが良いからだ。ドアスピーカーは多くの場合16cm～17cmクラスなので、25cmだとドアスピーカーが鳴らしにくい帯域を鳴らすのにちょうど良い。

ただし、それよりも小さめのモデルを選ぶのももちろんアリだ。小さくなるとローエンドまで鳴らし切るには不利とはなるが、タイトでレスポンスの良い超低音を鳴らしやすくなる。

◆ローエンドまでしっかり鳴らしたい場合には、「大口径モデル」が向く。しかし…

逆に大口径モデルを選ぶとより低い音を再生するには有利で、さらにはゆったりとしたそれでいて重厚な超低音を得られやすくなる。とはいえ、ドアスピーカーとの役割分担の境目を低めに取りたくなるので、ドアスピーカーの負担が大きくなりがちだ。ここは不利点だ。

さらには口径が大きくなると、ボックスを大きめに作る必要性が生じる。なのでボックスを小さく仕上げたいと思う場合には「大口径」モデルは不向きだ。逆に20cmとか16cmといった「小口径」モデルはボックスを小さめに作れる。そこは利点だ。

なお、ボックスをコンパクトに仕上げたいのなら、「薄型モデル」に注目しても良い。そのようなモデルなら、ボックス製作における対応力がアップする。

また「推奨容量」をチェックすると、ボックスを小さく作れるかどうかを見極められる。参考にする価値は大だ。

今回は以上だ。次回も単体サブウーファーのタイプ解説を続行する。お楽しみに。

《太田祥三》

