「サブウーファー」はどんな“箱”に組み付けるかで音が変わる！［イン・カー・リスニング学…低音強化編］

「単体サブウーファー」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ：イングラフ（青森県八戸市）。
愛車のサウンドシステムを進化させていくという趣味の世界が存在している。その面白さや奥深さを解説しながら、カーオーディオ愛好家を増やしていこうと試みている当連載。現在は「低音強化」をテーマに据えて展開している。

◆カーオーディオで使われる「サブウーファーボックス」には、主に2タイプある！

今回は、「サブウーファーボックス」に関する考察をお届けする。

さて、車内ではドアに取り付けられるスピーカーが口径的にそれほど大きくないがゆえに、物理的に超低音までをスムーズに鳴らし切れない。そのため、低音再生の専用スピーカーである「サブウーファー」が使われる。サブウーファーにはタイプ違いが3つある。「小型・薄型のパワードタイプ」「ボックスタイプ」「単体タイプ」、これらだ。

この中で導入のハードルが最も高いのは、「単体サブウーファー」だ。なぜなら、「ボックス」と「外部パワーアンプ」を別途用意する必要があるからだ。しかし、それらに何を使うかで鳴り方が変わる。そこが、これを使う面白みとなる。

ところで「スピーカーボックス」には構造的なタイプ違いがいくつかあるが、カーオーディオのサブウーファーボックスに採用されるのは、主に以下の2つのうちのどちらかだ。

◆スタンダードなのは「シールドボックス（密閉型）」！

その2つとは、1つが「シールドボックス」でもう1つが「バスレフボックス」だ。

それぞれがどのようなものなのかを説明していこう。まずシールドボックスとは、日本語でいうと「密閉型」だ。「スピーカーユニット」は振動板を前後に動かして空気を震わせて音を伝えるが、その営みはスピーカーユニットの裏側でも行われている。そこで、シールドボックスではその背面から放たれる音エネルギーをボックス内に閉じ込められる。この点が最大の特長だ。

なお、そのような構造とする目的は以下のとおりだ。スピーカーユニットの表側から放たれる音と裏側から放たれる音は耳で聴く分には同じだが、波形としては真逆の関係にある。なぜなら、振動板の動き方が真逆だからだ。表側から見て振動板が前に出たとき、それを裏から見ると振動板は引っ込んだ状態となっている。

で、聴く分には同じ音なのに波形として真逆の関係にある音同士は、同一空間で交じり合うとお互いを打ち消す「キャンセリング」を引き起こす。

◆密閉型では、中の空気がサスペンションの働きをして、振動板の動きをサポート！

しかし、シールドボックスでは裏側の音エネルギーを閉じ込められるので、キャンセリングは起こらない。

なお、中の空気は振動板の動きを支えるサスペンションの役割を果たす。外に逃げられないがゆえだ。そして容量を小さく作るとサスペンションの効き目がきつくなり、振動板がキビキビ動きやすくなる。結果、タイトでレスポンスの良い低音を鳴らしやすくなる。逆に、大きめに作るとサスペンションの効き目が緩やかになり、ゆったりとした低音を鳴らしやすくなる。さらに、より低い音までを出しやすくなる。

対してバスレフボックスでは、「ポート（ダクト）」と呼ばれる穴が開けられていて裏側の音エネルギーを表側に放出する構造となっている。ただし、そのまま放出するとキャンセリングが起こるので、波形を反転させてから放出する。

そして、そのポートの設計の仕方により、放出する音の音程の高低をコントロールできる。こうして低音のチューニングを行える。ここがこのタイプの利点だ。

今回は以上だ。次回もボックスに関する説明を続行する。お楽しみに。

《太田祥三》

