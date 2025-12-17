ホーム 自動車 テクノロジー カーナビ／カーオーディオ新製品 記事

「単体サブウーファー」には磁気回路のタイプ違いがあるのはなぜ？［イン・カー・リスニング学…低音強化編］

「単体サブウーファー」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ：レジェーラ（静岡県浜松市）。
  • 「単体サブウーファー」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ：レジェーラ（静岡県浜松市）。
  • 「単体サブウーファー」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ：レジェーラ（静岡県浜松市）。
  • 「単体サブウーファー」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ：レジェーラ（静岡県浜松市）。
  • 「単体サブウーファー」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ：レジェーラ（静岡県浜松市）。

当連載では、カーオーディオシステムの性能を上げていこうとする趣味の世界の面白さや奥深さを紹介している。現在は、「低音強化」をテーマに据えてお贈りしている。今回は、「単体サブウーファー」の磁気回路のタイプ違いについて解説していく。

【画像全4枚】

◆磁気回路のタイプ違いは2系統ある。「インピーダンス」違いと「ボイスコイル」違い！

さて、前回の記事にて説明したとおり、超低音を再生する専用スピーカーである「サブウーファー」の中の1タイプ、単体サブウーファーには「口径」違いがさまざまある。また、口径の大きい・小さいにより鳴り方が変わり、組み合わせるボックスの大きさも変化する。よってユーザーは、どんな低音を鳴らしたいか、そしてボックスをどう設置したいかを考えながら、「何cm口径」にするかを思案する。

なお、単体サブウーファーには「磁気回路」にもタイプ違いが存在している。タイプ違いは2系統あり、1つが「インピーダンス」違い、もう1つが「ボイスコイル」違いだ。

それぞれにおいてどのようなものがあるのかを説明していこう。まず、インピーダンスについて。これは「抵抗値」のことを指していて、カー用のスピーカーでは4Ωがスタンダードだ。

「単体サブウーファー」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ：レジェーラ（静岡県浜松市）。「単体サブウーファー」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ：レジェーラ（静岡県浜松市）。

◆パワフルに鳴らしたいというニーズに応えるべく、磁気回路のタイプ違いを用意！

しかし、4Ωよりも小さい数値のスピーカーも一部あり、単体サブウーファーでは2Ωや1Ωのモデルも結構多くある。なぜなら、パワフルに鳴らしたいというニーズが根強くあるからだ。インピーダンスの低いモデルはその分多くの電気が流れることとなるので、パワフルに鳴らしやすくなる。

そして、ボイスコイルのタイプ違いは2つに分類できる。1つが「シングルボイスコイル（SVC）」、もう1つが「ダブルボイスコイル（DVC）」だ。こちらでは、シングルボイスコイルがスタンダードで、それに対してダブルボイスコイルはやはり、パワフルに鳴らしたいという要望に応え得るものとして存在している。磁気回路が2つあることにより、より大きなパワーを生み出せる。

しかしながら、実をいうと、インピーダンス違いもボイスコイルのタイプ違いも、接続の都合上で選択されることが多い。

「単体サブウーファー」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ：レジェーラ（静岡県浜松市）。「単体サブウーファー」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ：レジェーラ（静岡県浜松市）。

◆接続方法によりインピーダンスが変化し、その性質を利用して全体の数値を調整！

というのも、サブウーファーは「多発使い」されることもある。かつては日本でも低音ブームが起き、その当時は4発あるいはそれ以上のサブウーファーが搭載されることがよくあった。そして、特に北米では現在でも、そのような楽しみ方もされている。

そして、実はスピーカーは多発使いする場合には、2発を直列接続するとインピーダンスの数値は倍になる。逆に2発を並列接続するとインピーダンスは半分になる。ので、全体を何Ωで鳴らしたいかを考えて、そのインピーダンス値になるように接続方法と個々のインピーダンスやボイスコイルが勘案されることとなる。

例えば、使用するパワーアンプが2Ωで鳴らせるときに、単体サブウーファーを2発鳴らしたい場合は、4Ωのシングルボイスコイルの単体サブウーファーを2発並列接続すれば全体は2Ωになる。または、2Ωのダブルボイスコイルのモデルを2発用意し、1つのサブウーファーの中で2つのボイスコイルを直列に繋いで4Ωとし、それらを並列に接続すると全体は2Ωになる。このような調整を行うために、インピーダンスとボイスコイルが検討されることとなるのだ。

今回は以上だ。次回も単体サブウーファーに関する解説を続行する。乞うご期待。

《太田祥三》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

イン・カー・リスニング学

カーオーディオ

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES