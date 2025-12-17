「単体サブウーファー」には磁気回路のタイプ違いがあるのはなぜ？［イン・カー・リスニング学…低音強化編］

当連載では、カーオーディオシステムの性能を上げていこうとする趣味の世界の面白さや奥深さを紹介している。現在は、「低音強化」をテーマに据えてお贈りしている。今回は、「単体サブウーファー」の磁気回路のタイプ違いについて解説していく。

【画像全4枚】

◆磁気回路のタイプ違いは2系統ある。「インピーダンス」違いと「ボイスコイル」違い！

さて、前回の記事にて説明したとおり、超低音を再生する専用スピーカーである「サブウーファー」の中の1タイプ、単体サブウーファーには「口径」違いがさまざまある。また、口径の大きい・小さいにより鳴り方が変わり、組み合わせるボックスの大きさも変化する。よってユーザーは、どんな低音を鳴らしたいか、そしてボックスをどう設置したいかを考えながら、「何cm口径」にするかを思案する。

なお、単体サブウーファーには「磁気回路」にもタイプ違いが存在している。タイプ違いは2系統あり、1つが「インピーダンス」違い、もう1つが「ボイスコイル」違いだ。

それぞれにおいてどのようなものがあるのかを説明していこう。まず、インピーダンスについて。これは「抵抗値」のことを指していて、カー用のスピーカーでは4Ωがスタンダードだ。

「単体サブウーファー」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ：レジェーラ（静岡県浜松市）。

◆パワフルに鳴らしたいというニーズに応えるべく、磁気回路のタイプ違いを用意！

しかし、4Ωよりも小さい数値のスピーカーも一部あり、単体サブウーファーでは2Ωや1Ωのモデルも結構多くある。なぜなら、パワフルに鳴らしたいというニーズが根強くあるからだ。インピーダンスの低いモデルはその分多くの電気が流れることとなるので、パワフルに鳴らしやすくなる。

そして、ボイスコイルのタイプ違いは2つに分類できる。1つが「シングルボイスコイル（SVC）」、もう1つが「ダブルボイスコイル（DVC）」だ。こちらでは、シングルボイスコイルがスタンダードで、それに対してダブルボイスコイルはやはり、パワフルに鳴らしたいという要望に応え得るものとして存在している。磁気回路が2つあることにより、より大きなパワーを生み出せる。

しかしながら、実をいうと、インピーダンス違いもボイスコイルのタイプ違いも、接続の都合上で選択されることが多い。

「単体サブウーファー」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ：レジェーラ（静岡県浜松市）。

◆接続方法によりインピーダンスが変化し、その性質を利用して全体の数値を調整！

というのも、サブウーファーは「多発使い」されることもある。かつては日本でも低音ブームが起き、その当時は4発あるいはそれ以上のサブウーファーが搭載されることがよくあった。そして、特に北米では現在でも、そのような楽しみ方もされている。

そして、実はスピーカーは多発使いする場合には、2発を直列接続するとインピーダンスの数値は倍になる。逆に2発を並列接続するとインピーダンスは半分になる。ので、全体を何Ωで鳴らしたいかを考えて、そのインピーダンス値になるように接続方法と個々のインピーダンスやボイスコイルが勘案されることとなる。

例えば、使用するパワーアンプが2Ωで鳴らせるときに、単体サブウーファーを2発鳴らしたい場合は、4Ωのシングルボイスコイルの単体サブウーファーを2発並列接続すれば全体は2Ωになる。または、2Ωのダブルボイスコイルのモデルを2発用意し、1つのサブウーファーの中で2つのボイスコイルを直列に繋いで4Ωとし、それらを並列に接続すると全体は2Ωになる。このような調整を行うために、インピーダンスとボイスコイルが検討されることとなるのだ。

今回は以上だ。次回も単体サブウーファーに関する解説を続行する。乞うご期待。