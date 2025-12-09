マルク・マルケスがBMW『M2 CS』獲得、2025年MotoGP最速予選ライダーに…BMW Mアワード

BMWは、2025年のBMW Mアワードをマルク・マルケス選手に授与したと発表した。

【画像】BMW M2 CSを2025年MotoGP最速予選ライダーのマルク・マルケス選手に

この特別な競技で記録保持者となっている同選手は、今シーズン最速予選ライダーに贈られる栄誉ある賞を8度目の獲得となった。

スペイン人ライダーのマルケス選手は、2013年から2019年まで7年連続でBMW Mアワードを獲得し、すでに歴史を作っていた。そして今回、再び頂点に返り咲いた。今年の賞品はBMW『M2 CS』だ。授賞式は、スペインのバレンシアで行われた今シーズン最終予選後に開催され、MotoGP主催のドルナスポーツのカルメロ・エスペレタCEOとBMW M社のアクセル・ミトラー マーケティングマネージャーが車両のキーを手渡した。

数年間の困難な時期を経て、マルケスは2025年に印象的な復活を遂げた。彼はシーズンを支配し、全22戦中17戦目の日本で早々に世界チャンピオンのタイトルを獲得した。BMW Mアワードの順位では、マルケスは8回のポールポジションと5回のフロントロースタートで多くのポイントを集め、怪我のため最終4戦を欠場したにもかかわらず、追いつかれることはなかった。

マルケスは351ポイントで2025年BMW Mアワードを獲得し、2位の弟アレックス・マルケスに8ポイント差をつけた。レースと同様に、MotoGPライダーは予選順位に応じてBMW Mアワードのポイントを獲得する。シーズン終了時の勝者には、BMW Mの高性能自動車が授与される。この栄誉ある賞は2003年から毎年授与されている。

マルク・マルケス選手は、「数年かかったが、BMW Mアワード受賞者リストに自分の名前が戻ってきて本当に嬉しい。今シーズンは私にとって夢のよう。肩の怪我で最終戦を欠場することになったのは想像していなかったが、バレンシアに来て、8度目の最速予選ライダーとして再び表彰されるのは素晴らしいこと」とコメント。

さらに、「実は、果物を買いに出かけている時に受賞を知った。弟のアレックスがポルティマンでの最後から2番目の予選で結果を出せなかった。でも彼にも車を運転させると約束した。サーキットでのパフォーマンスがこのような形で認められることは特別なこと。今は冬休みの時期だが、2026年の目標は明確。世界チャンピオンとこの賞を再び獲得することだ」語った。

2025年の贈呈車両のBMW M2 CSは、BMW M社によるプレミアムコンパクト高性能スポーツカーセグメントの最新限定特別モデルだ。優れた俊敏性、大幅に向上したパフォーマンス、卓越した走行ダイナミクス、特にスポーティなデザイン要素を持つ。

Mツインパワーターボテクノロジーと高回転特性を備えた直列6気筒エンジンは、390kW/530hpという印象的な出力を発揮する。パワーは標準装備の8速Mステップトロニックトランスミッションとドライブロジックを介して後輪に伝達される。BMW M2 CSは0～100km/hまで3.8秒で加速する。外装と内装の両方で炭素繊維強化プラスチック部品を広範囲に使用しているため、BMW M2 CSは現行世代のM2の中で最も軽量でもある。

BMW M社は「MotoGPオフィシャルカー」としての広範な活動の一環として、各シーズン終了時に最優秀予選ライダーにBMW Mアワードを授与している。マルケス選手が2025年に8度目の優勝で記録を更新する前は、フランチェスコ・バニャイア選手が過去3年間この栄誉ある賞を獲得していた。2003年の導入以来の受賞者リストには、バレンティーノ・ロッシ、ケーシー・ストーナー、ホルヘ・ロレンソ、ファビオ・クアルタラロ、セテ・ジベルナウ、ニッキー・ヘイデンの各選手も名を連ねている。