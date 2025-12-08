VWのEV「ID.」シリーズ、映画『ズートピア2』とコラボ…劇中に「ウルフスワーゲン」として登場

フォルクスワーゲンジャパンは12月5日、ディズニー映画最新作『ズートピア2』の劇場公開を記念して、特別なコラボレーションを開始した。

【画像全3枚】

このコラボレーションはフォルクスワーゲンが新たにグローバル展開するもので、劇中にはフォルクスワーゲンの電気自動車『ID.3』、『ID.4』、『ID.7ツアラー』をモチーフにした3台のカスタムアニメーション車両が登場する。

映画『ズートピア2』では、フォルクスワーゲンが「ウルフスワーゲン」として登場し、ブランドの本社所在地のドイツ・ヴォルフスブルクへのユーモアを込めたオマージュが描かれる。

映画の劇場公開に際し、フォルクスワーゲンは動画をSNSに投稿していく。動画は、新たなアニメーション冒険への期待を高め、映画の世界観にインスピレーションを受けて「ズートピア風」にアレンジされたフォルクスワーゲンの各モデルを紹介している。動画では、ズートピアに登場するスター歌手ガゼルの新曲も使用されている。

フォルクスワーゲンは、これまでウォルト・ディズニー・スタジオと幾度となくコラボレーションを行っており、『ID. Buzz』の市場投入に際しては、『スター・ウォーズ』シリーズ『オビ=ワン・ケノービ』や、マーベル・スタジオ映画『アントマン&ワスプ:クォンタマニア』とのコラボレーションを展開してきた。

映画『ズートピア2』は2025年12月5日公開予定。動物たちが人間のように暮らす夢の都市「ズートピア」に突如現れたヘビをきっかけに、その誕生に隠された巨大な謎が動き出す。頑張り屋なウサギの警察官・ジュディと皮肉屋なキツネの相棒・ニックの正反対なふたりの絆が試される。