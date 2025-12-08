ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

VWのEV「ID.」シリーズ、映画『ズートピア2』とコラボ…劇中に「ウルフスワーゲン」として登場

VWのEV「ID.」シリーズ、映画『ズートピア2』とコラボ
  • VWのEV「ID.」シリーズ、映画『ズートピア2』とコラボ
  • 『ズートピア2』では、フォルクスワーゲン車が“ウルフスワーゲン”として劇中に登場
  • 『ズートピア2』では、フォルクスワーゲン車が“ウルフスワーゲン”として劇中に登場

フォルクスワーゲンジャパンは12月5日、ディズニー映画最新作『ズートピア2』の劇場公開を記念して、特別なコラボレーションを開始した。

【画像全3枚】

このコラボレーションはフォルクスワーゲンが新たにグローバル展開するもので、劇中にはフォルクスワーゲンの電気自動車『ID.3』、『ID.4』、『ID.7ツアラー』をモチーフにした3台のカスタムアニメーション車両が登場する。

映画『ズートピア2』では、フォルクスワーゲンが「ウルフスワーゲン」として登場し、ブランドの本社所在地のドイツ・ヴォルフスブルクへのユーモアを込めたオマージュが描かれる。

映画の劇場公開に際し、フォルクスワーゲンは動画をSNSに投稿していく。動画は、新たなアニメーション冒険への期待を高め、映画の世界観にインスピレーションを受けて「ズートピア風」にアレンジされたフォルクスワーゲンの各モデルを紹介している。動画では、ズートピアに登場するスター歌手ガゼルの新曲も使用されている。

フォルクスワーゲンは、これまでウォルト・ディズニー・スタジオと幾度となくコラボレーションを行っており、『ID. Buzz』の市場投入に際しては、『スター・ウォーズ』シリーズ『オビ=ワン・ケノービ』や、マーベル・スタジオ映画『アントマン&ワスプ:クォンタマニア』とのコラボレーションを展開してきた。

映画『ズートピア2』は2025年12月5日公開予定。動物たちが人間のように暮らす夢の都市「ズートピア」に突如現れたヘビをきっかけに、その誕生に隠された巨大な謎が動き出す。頑張り屋なウサギの警察官・ジュディと皮肉屋なキツネの相棒・ニックの正反対なふたりの絆が試される。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

VW フォルクスワーゲン（Volkswagen）

ディズニー

VW ID.3

VW ID.4

VW ID.7

電気自動車 EV、PHEV、BEV

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES