VW『ID.4』、「ブラックパッケージ」でスタイリッシュに…米2025年モデル

フォルクスワーゲン・オブ・アメリカは9月9日、電動SUV『ID.4』の2026年モデルに「ブラックパッケージ」を設定すると発表した。

ID.4により大胆で個性的な外観を与えるオプションパッケージになるという。

ブラックパッケージはSおよびSプラスで選択可能で、ブラックドアミラーキャップ、ドアハンドル、バッジ、フリッツァーに加え、20インチブラック塗装アルミホイールが含まれる。Sプラスモデルには運転席側の自動防眩ミラーも装備される。

米国テネシー州チャタヌーガで組み立てられる2025年モデルのID.4は、昨年のアップグレードに加えて新技術とブラックパッケージを含むスタイリング選択肢を追加している。82kWhバッテリー搭載のID.4プロの価格は4万5095ドルからとなっている。

2025年モデルは5つのグレードで展開される。エントリーレベル2種類（プロ、AWDプロ）、S2種類（プロS、AWDプロS）、Sプラス1種類（AWDプロSプラス）で、すべて82kWhバッテリーを搭載する。

4月中旬以降に生産される全モデルには、ドア開放警告、強化シートベルトリマインダー、プレミアム音声機能を含む更新されたソフトウェアが追加される。2025年モデルには新しい外装色としてマウンテンレイクブルーも用意されている。