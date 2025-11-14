ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

VWゴルフGTI史上最強、325馬力の「EDITION 50」欧州受注開始…約980万円から

VW ゴルフGTI EDITION 50
フォルクスワーゲンは、GTI誕生50周年を記念した特別モデル『ゴルフGTI EDITION 50』の受注を欧州で開始したと発表した。ドイツ本国での価格は5万4540ユーロ（約980万円）からだ。

同モデルは239kW（325hp）、トルク420Nmを発生し、GTI史上最強のパワーを誇る。最高速度は270km/h、0-100km/h加速は5.3秒。パワーは『ゴルフGTI クラブスポーツ』より18kW（25hp）向上した。

シャシーはマクファーソン式フロントアクスルと4リンク式リアアクスルを採用。標準でDCCアダプティブサスペンション制御を装備し、19インチクイーンズタウンアルミホイールを履く。車高は標準ゴルフより15mm低く設定されている。

オプションの「EDITION 50 GTIパフォーマンスパッケージ」では、ブリヂストンのポテンザレース セミスリックタイヤを19インチワルメナウ鍛造ホイールに装着。軽量Rパフォーマンス エキゾーストシステムやチタン製リアサイレンサー、さらに5mm低いパフォーマンスシャシーを採用する。このパッケージにより約30kg軽量化を実現している。

2025年4月、テストドライバーのベンヤミン・ロイヒター氏がパフォーマンスパッケージ装着車でニュルブルクリンク北コースを7分46秒13で走破。これは量産『ゴルフ』として最速記録となった。

内装では、チェック柄のスポーツシートにダークグリーンのディテールと赤いシートベルトを採用。50 Years GTIバッジ付きマルチファンクション レザースポーツステアリングホイールには、7速DSG用シフトパドルが統合されている。

外装では、GTI 50ロゴをルーフスポイラーとドアミラー内側に配置。ドアシル専用トリム、ブラック塗装ルーフ、ブラックドアミラーハウジング、ブラックテールパイプトリムなどを装備する。サイドメンバーには、ブラックからトルネードレッドへのグラデーション ストライプが施されている。

ボディカラーは5色を用意。ピュアホワイトに加え、ムーンストーングレー、グレナディラブラック メタリック、そして記念モデル専用のダークモスグリーン メタリックとトルネードレッドを選択できる。

標準装備にはDCCアダプティブシャシー制御、IQ.LIGHT LEDマトリックスヘッドライト、19インチクイーンズタウンアロイホイール（赤グレーズ塗装、ダイナミックGTIハブキャップ付き）、ブラック塗装ルーフ、ダークサイド・リアウィンドウが含まれる。

なお、欧州での初回納車は2026年第1四半期を予定している。

