60秒で装着できるタイヤチェーン、イタリアから上陸、SUV専用の『Reflex Cross』

トリアディックから、ユニークな機構で取り付けが簡単なSUV専用タイヤチェーン「Reflex Cross（リフレックス・クロス）」が新発売。全11サイズで展開され、価格は6万500円（税込）。11月15日より販売が開始され、購入は楽天市場やYahoo!ショッピングより。

【画像】60秒で装着できるSUV用タイヤチェーン『Reflex Cross』

リフレックス・クロスはヨーロッパ最大の伊スノーチェーン専業メーカー「KONIG（コーニック）」のタイヤチェーン「Reflex Edge（リフレックス・エッジ）」のSUV専用新シリーズだ。

昨年度に登場したリフレックス・エッジは、ジャッキアップも不要で、タイヤチェーンの取り付けに慣れていない人でも簡単に装着できるメタルチェーンで、約60秒で取り付けが可能な冬用タイヤチェーンとして人気を集めていた。

60秒で装着可能なSUV専用タイヤチェーン『Reflex Cross』

新製品のリフレックス・クロスは、SUV特有の車高・重量バランスに最適化した専用設計となっている。チェーンはあらかじめ組み立て済みで、工具を使わず60秒で装着が完了する。装着性の高さはもちろん、雪上や氷上でのトラクション性能でも高い評価を獲得している。

ジャッキアップは不要で、誰でも簡単に取り付けられるため、急な雪にも落ち着いて対応でき、寒い冬の路上でも手間なく素早く装着できる。さらに、従来のチェーンのように緩まないよう締め直す必要もなく、ワンクリックで自動的に調整するReflex Box機構を搭載する。

材質はマンガンニッケル合金鋼製で、対応車両重量は最大3.5トン。欧州規格認証「Ö-Norm V5117 / EN16662-1:2020」を取得済み。付属のコンパクトなナイロン製のソフトケースで収納でき、車内にも常備しやすくなっている。

製造元のコーニックはスノーチェーンで特許技術を多く取得しており、確かな品質により、欧州チェーンメーカーでは唯一、日本自動車交通安全用品協会による性能保証「JASAA」を取得する製品「RESISTO（レジスト）」も持っている。乗用車・クロスオーバー・SUV・商用車向けなど豊富なラインナップを展開している。