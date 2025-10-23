ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

タイヤ1本あたり約2分で装着できる！ 布製タイヤチェーンの新作「スノーモンスター・イージーオン」発売

プロスタッフの布製タイヤチェーン「スノーモンスター・イージーオン」
  • 走行会に参加した動画クリエイター（左）/御岳スノーランドでの雪道走行の様子（右）
  • 走行体験したクリエイターらによるレビュー動画
カー用品製造販売のプロスタッフが、布製タイヤチェーンの2026年版新製品「スノーモンスター・イージーオン」を発売した。

【画像】布製タイヤチェーンの新作「スノーモンスター・イージーオン」

同製品は昨年発売の「スノーモンスター・グリップオン」に続く、初心者でも簡単に装着できることを目指した布製タイヤチェーン。タイヤの上に被せて装着することで、急な積雪時などの緊急時にすべり止めとして使用できる。

タイヤ1本あたり約2分で装着が可能で、降雪時にもサッと簡単に装着できる。金属チェーンと比べて圧倒的に静かで快適な乗り心地を実現している。軽量で年齢や性別を問わず使える取り扱いの容易さと、軽自動車からスポーツカーまで対応できるサイズ展開で、これまでタイヤチェーンを使用したことがないドライバーにも広く使用できる製品となっている。

欧州の冬季滑り止め装置規格認定（EN16662-1）を受けていて、高速道路等の「チェーン規制」にも適合している。耐久性能では、積雪路面での耐久試験に加え、実際の走行状況に近い積雪・凍結路面とアスファルトが露出した路面が混じった状態で、100km走行後でも製品の摩耗度が走行安全性に問題がないレベルであることを確認している。

材質は耐久性のある強化繊維（ポリプロピレン）製で、タイヤ2本分で約800g。コンパクトに折り畳みでき、収納・持ち運びに便利だ。製品には本体×2枚（タイヤ2本分）のほか、収納袋×1と手袋×1双・ロング手袋×1双が付属する。

デザインは接地面が汚れが目立たないダークグレー、サイド面はアクセントになるオレンジを採用。同社Webサイトではデザインを気軽に試せる試着ARも提供中だ。

なお、同社では2025年1月に長野県の御嶽スノーランドにて走行試験とユーチューブクリエイターらを招いた走行体験会を実施。現地では実際にノーマルタイヤに製品を装着した状態でコース走行や登坂試験、ブレーキ試験を行ったほか、100km以上の走行耐久試験も行い製品の安全性を確認している。

対応するタイヤサイズは145/80 R12から285/30 R23までで、製品はXS・S・M・L・XL・XXLの6サイズ展開。購入は全国のカー用品店ほか、アマゾン、楽天市場の公式オンラインショップから。オンライン実売価格は9800円～1万4800円前後（税込）。

《ヤマブキデザイン》

