ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

プロスタッフ「モンスター」ブランドがエヴァレーシングの2026年メインスポンサーに、初の車両展示や最新カー用品のリアル体験も…東京オートサロン2026

プロスタッフの「東京オートサロン2026」ブースイメージ
  • プロスタッフの「東京オートサロン2026」ブースイメージ
  • 撮影会には式波・アスカ・ラングレー役の松田彩花と、真希波・マリ・イラストリアス役の雪野るなが登場
  • 車両展示では『エヴァRT初号機 Monster GRスープラ』を公開

カー用品の製造販売を手がけるプロスタッフが12月19日、自社ブランド「モンスター」がエヴァンゲリオンレーシング（EVA RACING）チームの2026年度メインスポンサーとなり、年間を通じてレース活動を支援すると発表した。

【画像】東京オートサロン2026でのブースイメージ

今後は、2026年1月9日から11日まで幕張メッセで開催される「東京オートサロン2026」を皮切りに、各種イベントやPR活動でコラボレーションを展開する。オリジナル製品やグッズの開発も計画している。

東京オートサロンのプロスタッフブースでは、布製タイヤチェーン「スノーモンスター」の装着体験コーナーや、油膜取り剤、ガラス撥水剤、コーティング剤などの実演コーナーを設置。EVA RACINGの車両展示やサーキットメイトとの撮影会も開催する。

撮影会には式波・アスカ・ラングレー役の松田彩花と、真希波・マリ・イラストリアス役の雪野るなが登場撮影会には式波・アスカ・ラングレー役の松田彩花と、真希波・マリ・イラストリアス役の雪野るなが登場

車両展示では『エヴァRT初号機 Monster GRスープラ』を公開。撮影会には式波・アスカ・ラングレー役の松田彩花と、真希波・マリ・イラストリアス役の雪野るなが登場する。

2026年3月からはプロスタッフが結成する「Monster ガール」がレースや自動車イベントに同行し、各種メディアや店頭販促でEVA RACINGを活用していく予定だ。

エヴァンゲリオンレーシングは2010年4月、ラナ エンタテインメントが「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」とのプロモーションタイアップにより結成したレーシングチーム。エヴァンゲリオン初号機のカラーリングを施したマシンで、SUPER GTやスーパー耐久、鈴鹿8時間耐久ロードレースなど国内主要レースに参戦を続けている。

車両展示では『エヴァRT初号機 Monster GRスープラ』を公開車両展示では『エヴァRT初号機 Monster GRスープラ』を公開
《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

プロスタッフ

東京オートサロン2026

東京オートサロン

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES