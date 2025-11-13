ヤマハ、インド市場に電動スクーター2モデルを投入、自社開発の「AEROX E」と協業モデル「EC-06」

ヤマハ発動機は、自社開発の電動スポーツスクーター『AEROX E（アエロックス イー）』と、River Mobility Private Limited（以下River社）との協業による電動スクーター『EC-06（イーシー ゼロシックス）』の2モデルを、2025年11月にインドで発表した。

【画像】ヤマハのインド市場向け電動スクーター

電動スポーツスクーター「AEROX E」は、中期経営計画で掲げるアセアン、新興国でのプレミアム戦略に沿った高付加価値モデルの一つ。すでにインド市場で好評のガソリンエンジンモデル『AEROX 155』が持つ、ヤマハらしいスポーティな走行フィーリングとデザインを、電動モデルで実現した。これにより、同社はEV領域においても、インド市場でのプレミアムイメージの構築を狙う。生産はIndia Yamaha Motor Pvt. Ltd.（インド）で行う。

ヤマハ EC-06

電動スクーター「EC-06」は、River社の市販車をベースにより広い顧客層に向けて開発したモデルで、アクティブな日常をスタイリッシュ＆クールに乗りこなせそうなデザインが特徴。生産はRiver社で行う。ヤマハは2024年1月にRiver社に出資し、インド市場におけるEVビジネスの協業に向けた検討を同社と進めてきた。「EC-06」は、これに基づく初めての製品となる。

ヤマハは、全社環境目標として2050年までに、スコープ3のカテゴリー11「製品使用による排出量」におけるカーボンニュートラルを、マルチパスウェイの方針で削減することを掲げている。インド市場への「AEROX E」「EC-06」投入は、この全社環境目標達成に向けた取り組みの一つである。