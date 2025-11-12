ホーム モータースポーツ／エンタメ エンタメ・イベント 記事

野球場の芝生に名車がずらり…クラシックカーフェスティバル2025 in 北本総合公園

クラシックカーフェスティバル2025 in 北本総合公園
  • クラシックカーフェスティバル2025 in 北本総合公園
  • クラシックカーフェスティバル2025 in 北本総合公園
  • クラシックカーフェスティバル2025 in 北本総合公園
  • クラシックカーフェスティバル2025 in 北本総合公園
  • クラシックカーフェスティバル2025 in 北本総合公園
  • クラシックカーフェスティバル2025 in 北本総合公園
  • クラシックカーフェスティバル2025 in 北本総合公園
  • クラシックカーフェスティバル2025 in 北本総合公園

埼玉県北本市の北本総合公園野球場で11月8日、「クラシックカーフェスティバル2025 in 北本総合公園」が開かれ、内外のヒストリックカー約130台がエントリーした。

【画像】59枚、クラシックカーフェスティバル2025 in 北本総合公園

主催は同公園指定管理者の矢口造園（矢口光太郎代表）。今年で16回目の開催。例年通り、参加車をまとめたガイドブックが製作・販売された。

参加資格は、1995年（平成7年）以前に生産された国内外の車両。そのほとんどがオリジナル状態に近く、野球場の外野芝生上に1台あたり5m×10mのスペースが与えられるなど、ゆったりと展示されるのが特徴だ。

神奈川県警が使用していたパトカーを解体せず路上復帰させたポルシェ『912』（1968年）や、ローダウンのみで未再生のマツダ『シャンテ』（1973年）、”デメキン”と呼ばれる初期型のスバル『360』（1961年）、沖縄由来左ハンドル仕様の”ケンメリ”日産『スカイライン』1800（1974年）、生産台数349台という受注生産モデルのいすゞ『ベレット』1600GTファーストバック（1969年）などが並んだ。

中には超希少な2輪車も。かつて存在したオートバイメーカー三輝工業の『ミリオン サンライト』（1969年）は、空冷2サイクル単気筒50ccの無段変速オートマ。入念に施されたメッキなどレストアが素晴らしく、オーナーは数多くのギャラリーから質問を受けていた。

小さなボディながら特異な存在感で注目を浴びていたのは、メッサーシュミット『KR200』（1960年）。ドイツの航空機メーカーが生産した、フロント2輪＋リア1輪の3輪ミニカーだ。オーナーは各地の旧車イベントに参加しており、この日も自宅のある千葉県九十九里町から片道約120kmを高速道路利用でやって来た。「燃費は1人乗りだと27km/L、2人乗りは25kmほどと維持費が安く、シンプルだからほとんど自分で直せるんです」と満足気。運転も「ダイレクト感があって操るのが楽しいんです」と話していた。

ワンオフで作った愛車のミニカーやプラモデル、フェルトなどをダッシュボードやボンネットにのせて一緒に「展示」する車両も多く、クルマ愛にあふれた気持ちの良い旧車イベントであった。

《嶽宮 三郎》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ヒストリックカー、クラシックカー

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES