日産のピックアップトラック、『ナバラ』新型が11月19日デビューへ

日産自動車のオーストラリア部門は、11月19日にピックアップトラック『ナバラ』の新型を世界初公開すると発表した。

【画像】日産 ナバラ 新型のティザー

日産はワールドプレミアに先立ち、オーストラリアとニュージーランドにおけるナバラの歴史を振り返るティーザー映像を公開した。

1986年12月にオーストラリアでデビューして以来、ナバラは単純な作業車両から同国で最も信頼される多用途ピックアップトラックの一つへと進化を遂げた。これまでに42万台以上が販売されている。

「Defy Ordinary」の一環として制作されたヘリテージ映像は、建設現場での早朝作業からボートランプ、週末の家族の冒険まで、40年間にわたるオーストラリアでの生活におけるナバラの進化を追っている。

新型ナバラは、この40年間で蓄積されたノウハウを活用して開発された。オーストラリア特有の厳しい条件への対応から、現代のオーストラリアとニュージーランドの家族や企業の変化するニーズの理解まで、幅広い要素が反映されている。

新型車は過去のモデルへのオマージュを込めたデザイン要素を取り入れながら、現在のドライバーが求める先進的な性能と技術を採用する予定だ。

車両開発は、ナバラを信頼できるパートナーとして選択した数十万人のオーストラリアとニュージーランドの顧客から学んだ教訓に基づいて進められた。

新型ナバラは2026年前半にオーストラリアとニュージーランド市場で正式発売される予定で、同地域でのナバラの成功の新たな始まりを告げることになる、としている。