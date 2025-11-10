ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

トヨタ『ハイラックス』新型、全方位パワートレーンで誕生…日本はディーゼルを2026年発売へ

トヨタ・ハイラックス 新型
トヨタ自動車は11月10日、ピックアップトラック『ハイラックス』新型をタイ・バンコクで世界初公開した。

【画像】トヨタ・ハイラックス 新型

新型ハイラックスはカーボンニュートラル社会実現に向けて多様なパワートレーンを展開するマルチパスウェイ戦略の一環であり、2026年以降にアジアで順次発売する予定。ディーゼルモデルは日本向けに2026年年央に発売予定だ。

トヨタは各国のエネルギー事情や顧客ニーズに応えるため、電動車の選択肢を増やすマルチパスウェイを推進。新型ハイラックスはディーゼル、EVに加え、2028年以降に欧州・オセアニアでFCEVモデルを投入する計画だ。

タイで発表されたEVモデルは総電力量59.2kWhのリチウムイオンバッテリーを搭載。フレーム幅を最大限活かしながら床下にバッテリーパックを収め、高効率化されたeAxleにより航続距離300km以上、システム最高出力144kWを実現した。四輪駆動で優れた悪路走破性も備える。

トヨタは60年以上にわたりタイとの深い関係を築いており、ハイラックスは特に同国で「国民車」として親しまれている。会長の豊田章男はタイを第二の故郷と称し、経済や文化交流の重要性を強調した。

今回の新型ハイラックスは第9世代モデルであり、長年の顧客の声を反映し進化してきた。トヨタは今後も環境に配慮した多様な車づくりを推進し、すべての人に移動の自由を提供する、としている。

《森脇稔》

