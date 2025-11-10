ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

どうしたアイシン!? あざとエモい“ガレージ風”展示の完成度がやたら高かった件…ジャパンモビリティショー2025

「A'sガレージ」をコンセプトにブースを展開したアイシン（ジャパンモビリティショー2025）
  • 「A'sガレージ」をコンセプトにブースを展開したアイシン（ジャパンモビリティショー2025）
  • 「A'sガレージ」をコンセプトにブースを展開したアイシン（ジャパンモビリティショー2025）
  • 「A'sガレージ」をコンセプトにブースを展開したアイシン（ジャパンモビリティショー2025）
  • 「A'sガレージ」をコンセプトにブースを展開したアイシン（ジャパンモビリティショー2025）
  • 「A'sガレージ」をコンセプトにブースを展開したアイシン（ジャパンモビリティショー2025）
  • 「A'sガレージ」をコンセプトにブースを展開したアイシン（ジャパンモビリティショー2025）
  • 「A'sガレージ」をコンセプトにブースを展開したアイシン（ジャパンモビリティショー2025）
  • 「A'sガレージ」をコンセプトにブースを展開したアイシン（ジャパンモビリティショー2025）

アイシンといえばトランスミッションはもちろん、eアクスルや熱マネジメント、バッテリー骨格部品や、バイ・ワイヤを含むブレーキにステアリング、空力デバイスやドア周りの車体関連など、車両の多彩な領域をカバーするメガサプライヤの雄。BtoBイメージは強いが、「ジャパンモビリティショー2025」では一般の自動車ユーザーに向け、かなり思い切ったブース展示を展開した。その名も「A'sガレージ」だ。

【画像】あざとエモい“ガレージ風”展示をおこなったアイシン

◆サプライヤのブースとは思えないほど薄暗くムーディなブース

「A'sガレージ」をコンセプトにブースを展開したアイシン（ジャパンモビリティショー2025）「A'sガレージ」をコンセプトにブースを展開したアイシン（ジャパンモビリティショー2025）

まるでUFOのようなブース外郭には、中央にステージが誂えられ、「次のショーはXX時」といった具合。アイドルのトークか歌の演し物でも繰り広げられるのか？といった雰囲気だが、ステージについては後ほど説明するとしよう。

まず「A's GARAGE」とネオン管風のグリーンの照明が掛けられたエントランスをくぐると、サプライヤのブースとは思えないほど薄暗い展示室が広がる。フツーは細かなパーツを見せるために煌々と明るいのが、サプライヤの展示の定石というものだ。ところが、この“ガレージ内”は、全盛期の1980年代のレコードジャケットのようなグリーンとピンクのネオン文字風の照明と、補助的にスポット照明があるのみで、めっぽう薄暗い。

「A'sガレージ」をコンセプトにブースを展開したアイシン（ジャパンモビリティショー2025）「A'sガレージ」をコンセプトにブースを展開したアイシン（ジャパンモビリティショー2025）

アイシンのカバー領域を示したカットモデルや車内置き去り防止ミリ波レーダー、最新のeアクスルにアドヴィックスのブレーキシステムといった製品群はもちろん並べられているが、ガレージというよりは、まるでカフェバーか何かだ。壁は黒板になっていて、「アイシンの知能化」について解説や概念図が、キレイにまとめられたノートのようにチョーク書きで描かれている。「走る・止まる・曲がる」とか「移動に新たな付加価値」って、カッコいいことなんじゃないかと思えてくるほどに。

◆ヤングも興味津々なホログラムとステージ

ふり返ればテーブルというよりは作業台の上に、トランスミッションやeアクセルの展示が置かれて、“ヤング“な説明員と来場者が談笑している。しかも見せるだけでなく、体験コーナーにまで高度な技術を落とし込んでいる。ホログラムのCG映像を、プレイステーションのコントローラで来場者自らが操作しながら、トヨタのハイブリッドシステム「THS」の各ブロックを3Dで展開したり回転させたりできるというものだ。

「A'sガレージ」をコンセプトにブースを展開したアイシン（ジャパンモビリティショー2025）「A'sガレージ」をコンセプトにブースを展開したアイシン（ジャパンモビリティショー2025）

仕組みとしては、閲覧者の左右の目の位置をカメラで読み取って、各人ごとに合わせて僅かに左右にずらした映像を投影し、3Dで立体的に見せられるという。聞けば、CADの設計データをそのまま読み込んで、自前の3D画像エンジンで走らせているそうで、メタバースでこれまでに培ったノウハウなのだとか。CADデータに付随するメタデータを読み込んだり、部品ごとの細かな動きを捕捉するプラグインまで、自社開発しているという。もちろん設計図や部品の属性データも、一元管理して各部署で共有できるのだとか。

その一方で、ラウンジスペースには8速ATのカットモデルや、アイシン初のMTであるトヨタ『2000GT』用のそれが飾られていたりする。ガレージスペースの一隅には、電子基板やコネクタのハンダ付けをするための作業机が再現され、ハンダ付けがギークかつエモい作業として演出されている。

「A'sガレージ」をコンセプトにブースを展開したアイシン（ジャパンモビリティショー2025）「A'sガレージ」をコンセプトにブースを展開したアイシン（ジャパンモビリティショー2025）

圧巻は、ステージ上のショーが始まると、ガレージ内のネオン管風照明が知らせてくれることだ。何がステージ上で起こっているかといえば、どうやら未来からきた博士の愛車だとかいう設定（バック・トゥ・ザ・フューチャーか）の『ランクル80』が、本来ならありえない観音開きスライドドアとスカイブルーの内装を披露している。当然、アイシン得意のリンク式パワードアのモジュールを利用したもので、下の階ではレクサスやセンチュリーの最新プロトタイプにも使われているであろう機構が、ここではあえて80ランクルに用いられているのだ。

「心を動かす未来の移動」と銘うって、モビリティや知能化技術を、かくも楽しく令和アクチュアルに見せてくれるのは、リクルートにも少なからずいい影響があるのだろう。アイシンの将来にますます期待したい。

「A'sガレージ」をコンセプトにブースを展開したアイシン（ジャパンモビリティショー2025）「A'sガレージ」をコンセプトにブースを展開したアイシン（ジャパンモビリティショー2025）

◆リアルでこそ感じられるモビリティのエモさ

ちなみにアイシンのブースとは真逆の、「昭和おじさんホイホイ」は、東ホールの最東端スペース、「モビリティ・カルチャー合同展示～タイムスリップ・ガレージ～」にあった。プリンス・グロリアや初代クラウンといったオールドタイマーもあれば、デロリアン～トヨタ初代セルシオ～ホンダ・マクラーレンMP4/4が縦列にならぶ様子から、ランディ・マモラのRGΓ500にカワサキKR350、YZRにNSR、三菱ランサー・エボやスバル・インプレッサWRX等々。昭和末期～平成初期のアイドルともいうべき車やバイクが、メーカーを横断して一同に会しているのだ。

しかも添えられた車両解説テキストのテンションが、ふるっている。それはもはや、昭和モビリティ・ポエム、あるいはレクイエムとさえいえるものだ。

やはり現地に足を運んでリアルに体験することの感動や大切さは、お茶の間やトイレで画面スワイプして読み捨てているだけでは、伝わらず感じられない。だからこそモビリティはエモい、という話なのだ。

「A'sガレージ」をコンセプトにブースを展開したアイシン（ジャパンモビリティショー2025）「A'sガレージ」をコンセプトにブースを展開したアイシン（ジャパンモビリティショー2025）
《南陽一浩》
南陽一浩

南陽一浩

南陽一浩｜モータージャーナリスト 1971年生まれ、静岡県出身。大学卒業後、出版社勤務を経て、フリーランスのライターに。2001年より渡仏し、パリを拠点に自動車・時計・服飾等の分野で日仏の男性誌や専門誌へ寄稿。現在は活動の場を日本に移し、一般誌から自動車専門誌、ウェブサイトなどで活躍している。

+　続きを読む

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

アイシン

ジャパンモビリティショー2025

ジャパンモビリティショー

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES