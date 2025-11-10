まずは「スピーカー」を換えて不満点を払拭し、好みの音をゲット！［初めてのカーオーディオ“とっておき”をプロが提案］

愛車の音響システムの音に不満を抱えながらも、何から手を付ければ良いのかわからないと悩んでいたら、当連載の各記事を参考にしてほしい。ここでは全国の有名「カーオーディオ・プロショップ」に取材して、各店からの具体的な提案を紹介している。

【画像全3枚】

今回は、茨城県守谷市に店舗を構える実力ショップ『クァンタム』の土屋さんに話を訊いた。

◆スピーカーに何を使うかで、システムの音の6割以上が決まる！

早速『クァンタム』の土屋さんに、音をなんとかしたいと悩んでいるビギナーにどんな提案をすることが多いのかを訊ねると……。

「当店ではそのような方々に、スピーカー交換をお薦めしています。なぜなら、そこから手を付けるのが最善策となるからです。スピーカーに何を使うかで、カーオーディオシステムの音の6割以上が決まります。スピーカーは音の出口ですから。スピーカーをないがしろにして、満足度の高い音は得られません。

なので、音を良くしたいとご来店される方にはスピーカー交換をお薦めし、まずはご予算をお訊きして、その範囲内に収まる製品の音を複数聴いていただきます。そうして現在ご不満に思っている部分を払拭できるのはどれなのかを、お選びいただくようにしています」

『クァンタム』（茨城県守谷市）にて製作されたオーディオカーの一例。

◆スピーカーは音を聴き、楽しみながら選ぶべし！ お気に入りが見つかれば愛着が湧く！

「ご自身でお選びいただくことは、とても重要だと考えています。製品選びも楽しみどころとなりますし、好みのモデルが見つかればその製品に対する愛着も湧きます。こちらではどれにすべきかは言いません。選択肢を示し、それぞれの特徴をご説明して、どれが良いかはご自身でお決めいただきます。

なおスピーカーを取り付けた後には、音調整をしてからお返しします。その製品をお選びいただいた理由を踏まえて、お好みのサウンドに仕上げます。純正のメインユニットにも最低限のチューニング機能が搭載されていますので、それらを使って調整します。

ところでスピーカーは“慣らし運転”が必要です。そうすることで各部の動きが滑らかになり、微細な音も再現できるようになるんです。そしてそうなったら再調整が必要です。なので慣らしが終わる頃にもう一度ご来店いただいて、無料で再調整をいたします」

『クァンタム』（茨城県守谷市）にて製作されたオーディオカーの一例。

◆スピーカー交換以外のことは、さらに音を良くしたいと思ったときに実行を！

「ところで再調整をして音が良くなると、さらなるご要望をいただくケースも出てきます。そうであれば、その思いを叶えるためのご提案をいたします。

例えばもっと低音がほしいということでしたらサブウーファーの追加がお薦めですし、もっとパワフルに鳴らしたいとのことでしたら外部パワーアンプの追加か、パワーアンプ内蔵DSPの追加がお薦めです。

なおこれらはすべて、スピーカー交換の後で良いと思います。まずはスピーカーを換えてみて、その上でさらにこうしたいと思ったときに、行うべきだと思います。

もちろんご要望が出ないことも少なくないです。そうであれば、それはその音にご満足いただけたということですから、さらなるシステムアップはご不要です。

お近くでしたらお気軽にお越しください。スピーカーの試聴機を数多く取り揃えていますので、お好みのモデルが見つかるはずです。お待ちしています」