専門店に行くのなら「アンプDSP」の追加がコスパ最強！［初めてのカーオーディオ“とっておき”をプロが提案］

『アークライド』（千葉県浦安市）にて製作されたオーディオカーの一例。
愛車の音響システムを進化させて今よりももっと良い音を手にしたいと思いつつ、何からやるべきかが分からないと悩んでいたら、当連載の各回の記事を参考にしてほしい。ここでは全国の有名「カーオーディオ・プロショップ」に取材して、お薦めの方法を紹介している。

今回は、千葉県浦安市に店舗を構える人気ショップ『アークライド』の大塚さんに話を訊いた。

◆スピーカー交換も有効。しかしその性能を引き出しきれないこともある!?

アークライドの大塚さんに、ビギナーにおすすめのサウンドアップ法をお尋ねすると…

「ご予算にもよりますが、専門店に行かれるのであれば、パワーアンプ内蔵DSPの追加をぜひともご検討いただきたいですね。なぜなら、その実行が最もプロショップのバリューを受け取れるからです。つまり、最もコスパが高いんです。

なお、ご予算を抑えたいという場合には、スピーカー交換がお薦めです。スピーカーを変えれば音色（ねいろ）は確実に変わります。

でも、想像していたとおりの音にならない場合もあり得ています。純正システムの影響を大きく受けるがゆえです。純正システムによっては、あらかじめ純正スピーカーに合わせたサウンドセッティングがされていることがあり、そうであるとその設定が交換するスピーカーにマッチしません」

◆DSPを追加すればスピーカーをコントロール下に置けるので、狙いどおりの音を出せる！

「そしてそのセッティングを変更できませんから、鳴り方を変えられません。つまり純正システムと市販スピーカーとを組み合わせたときには、市販スピーカーをコントロール下に置けないんです。

しかしDSPを追加すれば、スピーカーをコントロール下に置けます。この違いは相当に大きいです。

ただ、DSPのセッティングは難易度が高いです。でも専門店には技術と経験がありますから、的確なチューニングを施せます。

そのサウンドチューニング技術こそが、専門店の最大のバリューだと思っています。ですのでせっかく専門店に行かれるのであれば、そのバリューを受け取らない手はありません。

そしてDSPによってスピーカーの性能を引き出せて、さらには車室内にある音響的な不利要因への対処もできますので、聴こえ方ががらりと変わります」

◆アンプDSPの追加とスピーカー交換を同時に行えるとベスト。音が激変！

「なお実際は、パワーアンプ内蔵DSPの追加とスピーカー交換とを同時にオーダーされる方が最も多いです。ご予算はある程度必要になりますが、こうすることで純正システムとは別次元のサウンドを得られます。

お薦めの製品は、まずパワーアンプ内蔵DSPはマッチの『M-5.4DSP』（税込価格：12万1000円）が人気です。性能と価格のバランスが良く、スペック的にもビギナーに向いています。

スピーカーは、キッカーのミドルグレードのモデルがお薦めです。なお、キッカーの正規輸入代理店から車種別のインナーバッフルが出ていますので、それを使えば取り付け費用を抑えることができます。その点でも使いやすいです。音も良いですし。

お近くでしたらぜひお気軽にお越しください。さらに詳しくご説明いたします。お待ちしています」

《太田祥三》

