「スピーカー交換」なら費用対効果が大きく、進化が分かりやすい！［初めてのカーオーディオ“とっておき”をプロが提案］

『リクロス』（広島県福山市）にて製作されたオーディオカーの一例。
愛車のサウンドシステムの音に不満があれば、システムアップの検討をぜひに。ここではその具体策となる“とっておきの初めてプラン”を、全国の有名な「カーオーディオ・プロショップ」に取材して紹介している。

今回は、広島県福山市にて店舗を構える人気ショップ『リクロス』の池田さんに話を訊いた。

◆スピーカー交換は、かけるコストに対する音の変わり幅が大きい！

早速『リクロス』の池田さんに、音を良くしたいと考えて来店する初心者にどのような提案をすることが多いのかを訊ねると……。

「当店では、初めての方にはスピーカー交換をお勧めすることが多いです。なぜなら、かけるコストに対する音の変わり幅が大きいからです。そして、分かりやすいですし。スピーカーは音の出口ですから、これを良いものへと換えれば音が変わるであろうことを、多くの方がすんなりとイメージされます。

また、スピーカーはエントリーモデルからハイエンド機までさまざまありますので、低予算で収めたいという場合でもなんとかなります。逆にせっかくなので良いものが欲しいという場合でも、選択肢が多くあります。さまざまなニーズに応えられます。

◆フォーカルスピーカーを付けられる、お得なセットプランを2つ用意！

「ちなみに当店では、スピーカー交換のお得なセットプランを2つご用意しています。ともにスピーカーはフォーカルです」。1つはベーシックグレードのモデルを取り付け費用も込みで税別6万円ほどでご提供しています。

もう1つのプランでは、フォーカルの人気ライン『 K2パワーシリーズ 』のモデルを取り付け工賃込みで税別10万円程度でご提供しています。どちらもセット価格には、インナーバッフルの製作代とスピーカー裏への基本的なデッドニング費用も含まれています。

これらのセットは、かなりお得だと思います。スピーカー代以外の部分もできるだけ安くしていますから。多少無理もしていますが、カーオーディオのシステムアップに興味を持ってくださる方を増やしたいと思い企画しました。スピーカーを換えれば確実に音が変わります。その面白さを、少しでも多くの方にご体験いただきたいと思っています」

◆音が良くなる感動を味わったら、次のステップへと進むのもアリ！

「そうして音の変化を楽しんでさらにご興味が湧かれたら、次のステップへと進まれても良いかもしれません。

例えば、もっと低音を欲しいと思われたらサブウーファーの追加が、低音のみならず全体的にグレードアップさせたいと思われたらパワーアンプ内蔵DSPの追加がお勧めです。

パワーアンプ内蔵DSPの追加から始めるのもアリです。これを導入すれば車室内の音響的なコンディションを整えられ、聴こえ方をガラリと変えられます。そして、その後にスピーカーを交換すれば、そのスピーカーの性能をさらに引き出せます。

ただし初期投資額は、スピーカー交換よりも多くなりがちです。ですので、手軽に音を良くしたいと思われるのであればやはり、スピーカー交換に分があります。

お近くでしたら、ぜひお気軽にお越しください。より詳しくご説明いたします。お待ちしています」

《太田祥三》

