ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

超ホットハッチが123万円で買えた!? “元祖ブルドッグ”ホンダ シティターボII【懐かしのカーカタログ】

ホンダ・シティターボII 当時のカタログ
  • ホンダ・シティターボII 当時のカタログ
  • ホンダ・シティターボII 当時のカタログ
  • ホンダ・シティターボII 当時のカタログ
  • ホンダ・シティターボII 当時のカタログ
  • ホンダ・シティターボII 当時のカタログ
  • ホンダ・シティターボII 当時のカタログ
  • ホンダ・シティターボII 当時のカタログ
  • ホンダ・シティターボII 当時のカタログ

通称“ブルドッグ”。1981年10月にホンダから登場した個性派コンパクトカー『シティ』の高性能版として1983年9月に登場したのがこの「ターボII」。わずか1年前の9月に登場した「ターボ」のさらに上をいく超ホットハッチだった。

【画像】ホンダ・シティターボII 当時のカタログ

“機構最小・性能最大”を実現させたエンジンは、スペックでみるとターボの100ps／15.0kg－mに対しターボIIでは110ps／16.3kg－mへと性能を向上。その手段として、当時の無鉛ガソリン車で世界最高の高過給圧の小型・高回転ターボチャージャーと空冷式インタークーラーを採用。

ホンダ・シティターボII 当時のカタログホンダ・シティターボII 当時のカタログ

さらにホンダオリジナルの電子燃料噴射装置PGM－FIを装備。エンジンについても吸・排気系のすべてを新設計としたのを始め、エンジン本体にはチタニウム添加アルミ合金シリンダーヘッド、マグネシウムヘッドカバーなどを採用した。

サスペンションではトレッドをフロント：＋30mm、リア：＋20mmそれぞれ拡大したワイドトレッドに。プログレッシブコイルスプリング、ハードスタビライザーも採用。ブレーキではフロントに13インチベンチレーテッドディスクブレーキ、6インチサーボを採用、装着タイヤは185／60 R13 80Hとした。

ホンダ・シティターボII 当時のカタログホンダ・シティターボII 当時のカタログ

そしてワイドトレッドと空力のために仕立てられた外装では、何といっても前後のダイナミックフェンダー（カタログではこう呼ばれていた）、エンジンフード上のビッグパワーバルジなどが特徴。トールボーイスタイルながら、揚力係数ゼロとするなど優れた空力特性をモノにしていた。

インテリアでは第三腰椎から仙骨にかけての腰の部分を均一に支持するバケットシートを採用。ボディソニックも設定。リヤシートは取り外し可能としていた。専用グラフィックメーターにはターボの過給圧を16本の液晶セグメントでリアルタイムで表示するグラフィックターボメーターが採用されていた。

ホンダ・シティターボII 当時のカタログホンダ・シティターボII 当時のカタログ

手元のカタログに挟んであった当時（1985年6月24日現在）の4輪車価格表を見ると、東京地区の車両本体価格が123万8000円、エアコン13万9000円などとなっている。

《島崎七生人》
島崎七生人

島崎七生人

島崎七生人｜AJAJ会員/モータージャーナリスト 1958年・東京生まれ。大学卒業後、編集制作会社に9年余勤務。雑誌・単行本の編集/執筆/撮影を経験後、1991年よりフリーランスとして活動を開始。以来自動車専門誌ほか、ウェブなどで執筆活動を展開、現在に至る。便宜上ジャーナリストを名乗るも、一般ユーザーの視点でクルマと接し、レポートするスタンスをとっている。

+　続きを読む

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV
主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES