新カラー車両が集結、電気バス試乗や夜行バス体験も…京成バスグループ感謝フェス2025　11月8日

京成バス、京成バス東京、京成バス千葉ウエスト、京成バス千葉セントラル、京成バス千葉イーストの5社は、京成電鉄バスグループとして共同で「京成電鉄バスグループお客様感謝フェスティバル2025」を開催する。

日時は11月8日、会場は幕張メッセ国際展示場8番ホール。本イベントは、地域利用者や関係者への感謝を伝えるとともに、4月に誕生した新会社4社の紹介を目的として実施される。

会場では、各社の新しいカラーリングをまとった路線バスや、燃料電池バス、電気バスなどの最新車両を展示する。

展示では、東京BRTの燃料電池バス、京成バス千葉ウエストの電気バス、京成バス千葉セントラルの「ふなっしー号」、京成バスの一般路線車両などが登場する予定。また、千葉西警察署の協力により、警察車両の展示も行われる。

さらに、電気バスや夜行高速バスの試乗体験も実施される。電気バスの試乗会は30分間隔で運行され、静かで滑らかな走行を体感できる内容。所要時間は約15分。夜行高速バス「K★スター・ライナー」試乗会は20分間隔で実施され、星空仕様の天井を備えた特別車両を体験できる。こちらも所要時間は約15分。

そのほか、廃車部品の販売や、沿線の学校・団体による吹奏楽・ダンスなどのステージイベントも予定されており、地域とバス文化の交流を深める一日となる見込みだ。


《高木啓》

