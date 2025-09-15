東京・銀座駅と成田空港を直結、エアポートバスが利便性・速達性を強化

成田国際空港と都心を結ぶ利便性がさらに高まる。「AIRPORT BUS TYO-NRT」に、銀座駅直行便が新設される。運行開始は10月1日。AIRPORT BUS TYO-NRTは京成バス、ジェイアールバス関東、ビィー・トランセホールディングスが共同で運行する。

直行便の新設は、訪日外国人旅行者による銀座駅の利用が多いことを受けたもの。従来の東京駅経由便から一部を分離し、銀座駅と成田空港をダイレクトに結ぶ。これにより速達性と利用しやすさが向上する。運賃は大人1500円、小児は半額だ。

新設されるのは成田空港～銀座駅系統で、一部は銀座駅経由で東雲イオン前まで運行する。運行便数は1日20便（成田空港発15便、銀座発5便）。銀座発着の総便数は直行便を含め70便（成田空港発39便、銀座発31便）。

ダイヤ改正により、成田空港～東京駅便は10～15分間隔を維持しつつ、一部便を銀座駅直行便に振り替える。特に午後の時間帯に多く設定され、飛行機の発着が集中する時間に合わせて利便性を高める。

銀座駅バス停は、数寄屋橋交差点から外堀通り内回りを東京駅方面に約70m進んだ場所、銀座西3丁目交差点手前にある。地下鉄丸ノ内線銀座駅のエレベーターにも近接しており、観光客や利用者にとってわかりやすい立地だ。