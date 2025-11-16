ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

東京駅で四足歩行ロボットが巡回点検---ロボットの特性を活かす

東京駅で四足歩行ロボットが巡回点検 JR東日本ビルテック・TechShareが共同実証実験
  • 東京駅で四足歩行ロボットが巡回点検 JR東日本ビルテック・TechShareが共同実証実験
  • 東京駅で四足歩行ロボットが巡回点検 JR東日本ビルテック・TechShareが共同実証実験
  • 東京駅で四足歩行ロボットが巡回点検 JR東日本ビルテック・TechShareが共同実証実験
  • 東京駅で四足歩行ロボットが巡回点検 JR東日本ビルテック・TechShareが共同実証実験
  • 東京駅で四足歩行ロボットが巡回点検 JR東日本ビルテック・TechShareが共同実証実験

JR東日本ビルテック株式会社は9月10日(水)より、東京駅において四足歩行ロボットを活用した設備点検の実証実験を開始した。この取り組みは、ロボット開発を手掛けるTechShare株式会社と共同で実施するもので、将来的には首都圏の駅を中心に幅広く展開することが検討されている。

【画像全5枚】

点検業務の質と効率を向上させる新技術

今回導入された四足歩行ロボットは、unitree社の歩行ユニット「Go2-W」と、TechShare社が開発した自立歩行制御ユニット、3D Field Navigator「PatRobot」で構成される。機体にはカメラや3D LiDAR（ライダー）が搭載されており、事前に設定した巡回ルートを自立走行しながら、通路や設備の状態を詳細に記録することが可能だ。

従来の人による目視点検は、経験や知識によって点検結果にばらつきが生じる可能性があった。また、異常を発見することを主目的とするため、必ずしも毎回同じルートを辿るわけではない。一方、ロボットは記憶させたルートを正確に巡回するため、定点観測による精度の高いデータを安定的に取得できる。これにより、点検品質の平準化と、人の目では見逃しがちな微細な変化の早期発見が期待される。この取り組みは、従来の作業を単に模倣するのではなく、ロボットの特性を活かして点検の質と効率そのものを向上させることを目指している。

労働力不足を背景に、人とロボットの協働へ

施設管理事業を展開するJR東日本ビルテックは、以前から労働力不足への対応と、利用者の安全・安心を維持するという課題に直面していた。今回の実証実験は、人とロボットが協働することで、駅の維持管理における持続可能性を高めることを目的としている。

共同で実験を行うTechShare社は、これまで鉄道業界での導入実績はなかったものの、駅の建物構造が四足歩行ロボットの性能を実証するのに適していると判断した。特に、構造が急激に変化せず、高低差が大きいという駅特有の環境が、自社開発の三次元SLAMの検証に向いていたという。

JR東日本ビルテックは、専門的なプログラミング知識がなくとも運用できるロボットを求めていたところ、TechShare社がシステムとユーザーインターフェースを構築したベータ版を提供していたことから、今回の共同実験が実現した。

《ロボスタ編集部》

関連記事

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

JR東日本

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES