日本初の荷物専用新幹線、2026年3月から運行へ…盛岡-東京間で1日最大1500箱輸送

JR東日本グループは12月9日、列車貨物輸送サービス「はこビュン」を拡大し、2026年3月23日からE3系新幹線1編成の全号車を改造した貨物専用車両による運行を開始すると発表した。

【画像】日本初の荷物専用新幹線

盛岡新幹線車両センターと東京新幹線車両センター間で運行し、正午前に盛岡を発車、16時頃に東京に到着するダイヤを予定している。運行時はE5系「やまびこ」と連結する。

現在は毎週金曜日に臨時列車の一部客室を使用した輸送を行っており、最大200箱程度の輸送が可能だが、専用車両の導入により1日最大1500箱の大量輸送が実現する。

車両の特徴として、貨物搭載スペース確保のため客室内の座席を全て撤去し、床面をフラット化した上で鉄板を敷き、滑り止め加工を施した。カゴ台車のまま車内に搭載できる構造とし、車内に設置したベルトで荷崩れを防止する。

車両デザインは、先頭車に代表的な輸送商材を大きくデザインし、中間車の窓にはエリア毎の主な輸送実績のある地産品など合計80種類をデザインした。

車両センター内での荷物の搬送時にはAGV(無人搬送車)を導入し、業務効率化を図る。また、車内電源を活用した冷温管理機器による冷蔵品の輸送も可能となる。今後は仙台エリアや新潟エリアの輸送も目指す。

輸送ネットワークとサービスの拡大も進める。JALグループと連携した新サービス「JAL de はこビュン」を2026年1月中旬から開始予定で、地域から海外までワンストップで輸送する。新幹線・航空機での輸送及び通関手続きをワンストップで行うことで、各地域から目的地まで迅速に荷物を届ける。輸送対象エリアはシンガポール、クアラルンプール、台北、香港。

日本郵政グループとも協業を進めており、2024年2月に「社会課題の解決に向けた連携強化」に関する協定を締結。両社で「物流のリ・デザイン」の実現を目指している。

料金体系は、法人向け輸送「はこビュン」が小口で1箱あたり3000円から、大口で1箱あたり2000円から。車両貸切は1両あたり30万円から。法人・個人向け輸送「はこビュンQuick」は1箱あたり5000円からとなっている。

JR東日本グループは「勇躍2034」で掲げたライフスタイル・トランスフォーメーション(LX)による「地域に活力をもたらし豊かな日本に」を実現すべく、新幹線や在来線による列車貨物輸送サービスを活用して、地域の魅力発信や地域経済の活性化を推進していく。

社会的課題解決への貢献として、物流業界の人手不足問題やCO2排出量削減、地方創生などに取り組む。営業用貨物車と比較して、鉄道貨物はCO2排出量を大幅に削減できる、としている。