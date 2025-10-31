ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

成田空港周辺の「SUPER PARKING」、新時代拠点めざす「SUPER2.0」計画始動…空港拡張に対応

成田空港周辺の「SUPER PARKING」が新時代拠点めざす「SUPER2.0」計画始動（イメージ）
  • 成田空港周辺の「SUPER PARKING」が新時代拠点めざす「SUPER2.0」計画始動（イメージ）

SUPER PARKING（スーパーパーキング）は10月31日、成田空港周辺での駐車場運営を軸に、成田空港の「第二の開港プロジェクト」に合わせ新構想「SUPER2.0計画」を始動したと発表した。

これにより、単なる駐車場から「空港発・新時代の拠点」へと進化を目指す。

SUPER2.0計画では、空港周辺地域やモビリティ関連企業、自治体・団体との幅広いパートナーシップを募集している。成田空港は1978年の開港以来47年で約30万便の年間発着回数が、この3年間で約2倍の50万回規模へ急増する見込みだ。2025年には約34万回、2029年には50万回を超えると予測されている。

成田空港の機能強化としてはB滑走路の延伸、C滑走路の新設、新旅客ターミナルの整備、貨物施設の集約化などが進行中。これに対応し、SUPER PARKINGは新時代の成田空港にふさわしい成長と変革を推進する。

SUPER2.0計画は空港駐車場事業の枠を超え、モビリティ、国際連携、ライフスタイル、発信力強化を融合した空港型エコシステムを構築する。具体的には、カーケアやリムジンサービス、送迎業、レンタカー事業などのモビリティ系連携、海外赴任者サポートやカー保険、海外レンタカー連携など国際連携系、海外ドライブ支援サービスや国際空港モビリティネットワーク構築を目指すグローバルモビリティ系、旅先レンタカー連携アプリやカーシェア・トラベルサービスなどライフスタイル系の各種連携を行う。

これらの取り組みにより、生産性向上、人手不足解消、羽田空港混雑対策などの社会課題にも貢献し、地域や企業と共に成長するプラットフォームの形成を目指す。

また、成田市や芝山町の自治体、観光協会などと連携し地域共創型プロジェクトを推進。地域資源を活かした観光促進やモビリティサービスの高度化を通じ、「空港 × 地域 × 世界」をつなぐ新たな共創モデル作りを進める。

さらに、マーケティング・プロデュース部門として「SUPER X」を成田駅前に新設。映像制作やSNSマーケティング、ブランド発信、地域との共創を統合的に行い、成田発のグローバル発信拠点として機能させる。SUPER Xの“X”は未知数（X＝未知数）、交差（Cross）、体験（eXperience）を象徴し、新たな価値発信の中心を示す。

現在、SUPER2.0およびSUPER Xではモビリティ・交通・レンタカー事業者、海外サポート企業、地方自治体、観光協会、空港関連スタートアップ、クリエイティブや教育プログラム関連団体など幅広いパートナーの参加を募っている。パートナーはSUPERのブランドや実地リソース、マーケティング資源、制作設備を活用でき、成田空港発の新たなモビリティネットワーク共創が期待される。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

成田空港（成田国際空港）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES