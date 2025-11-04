カロッツェリア「楽ナビ」2023年/2024年モデルをアップデート、Apple CarPlayとAndroid Autoへの対応と「おすすめレーン案内」が追加

パイオニアは11月4日、カーナビゲーション「楽ナビ」の2023年・2024年モデルが11月27日のアップデートで「Apple CarPlay」と「Android Auto」に対応すると発表した。

今回のアップデートにより、iPhoneやAndroidスマートフォンを接続するだけで、対応アプリを本体ディスプレイに表示できるようになる。タッチパネル操作やSiri、Googleアシスタントによる音声操作で、目的地検索や音楽再生、ハンズフリー通話などが行える。

普段使用している音楽ストリーミングアプリを楽ナビのオーディオシステムで楽しむことができ、走行中でも楽曲やプレイリストを簡単に選択可能だ。Apple CarPlayはワイヤレス接続にも対応しており、乗車してすぐに利用できる。

また、交差点に向けたルート案内時に、推奨する走行車線を音声で案内する「おすすめレーン案内」機能も追加される。この機能を使用するには、2025年秋以降に提供される地図データへのアップデートが必要となる。

アップデート方法については、同社の専用Webページにて詳細が掲載される。

なお、最新の2025年モデルは既にApple CarPlayとAndroid Autoに対応済みで、おすすめレーン案内機能も本アップデート時に対応する予定だ。