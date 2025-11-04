ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

カロッツェリア「楽ナビ」2023年/2024年モデルをアップデート、Apple CarPlayとAndroid Autoへの対応と「おすすめレーン案内」が追加

カロッツェリア「楽ナビ」2023年/2024年モデルをアップデート、Apple CarPlayとAndroid Autoへの対応と「おすすめレーン案内」が追加
  • カロッツェリア「楽ナビ」2023年/2024年モデルをアップデート、Apple CarPlayとAndroid Autoへの対応と「おすすめレーン案内」が追加

パイオニアは11月4日、カーナビゲーション「楽ナビ」2023年・2024年モデル11月27日のアップデートで「Apple CarPlay」と「Android Auto」に対応すると発表した。

今回のアップデートにより、iPhoneやAndroidスマートフォンを接続するだけで、対応アプリを本体ディスプレイに表示できるようになる。タッチパネル操作やSiri、Googleアシスタントによる音声操作で、目的地検索や音楽再生、ハンズフリー通話などが行える。

普段使用している音楽ストリーミングアプリを楽ナビのオーディオシステムで楽しむことができ、走行中でも楽曲やプレイリストを簡単に選択可能だ。Apple CarPlayはワイヤレス接続にも対応しており、乗車してすぐに利用できる。

また、交差点に向けたルート案内時に、推奨する走行車線を音声で案内する「おすすめレーン案内」機能も追加される。この機能を使用するには、2025年秋以降に提供される地図データへのアップデートが必要となる。

アップデート方法については、同社の専用Webページにて詳細が掲載される。

なお、最新の2025年モデルは既にApple CarPlayとAndroid Autoに対応済みで、おすすめレーン案内機能も本アップデート時に対応する予定だ。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

パイオニアカロッツェリア 楽ナビ

パイオニア カロッツェリア

パイオニア

カーナビ、ナビゲーション

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES