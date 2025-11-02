ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

アウディ『A6アバント/A7スポーツバック』、各15台限定の「exclusive edition」発売…1302万円から

アウディ A6アバント exclusive edition
アウディジャパンは10月29日、ステーションワゴン『A6アバント』と4ドアクーペ『A7スポーツバック』に、「Audi exclusive」の特別なデザインやカラーリングを採用した限定車「A6アバント/A7スポーツバック exclusive edition」を発表した。

全国のアウディ正規ディーラー127店舗を通じて発売する。価格は1302万円からだ。

限定モデル「A6アバント exclusive edition」は、「A6アバント55 TFSI quattro S line」をベースに、ダークヘッドライトハウジングとアンスラサイトブラックのホイール、特別なボディカラーのセブリングブラッククリスタルエフェクトを組み合わせて精悍な印象のエクステリアを実現。内装にはAudi exclusiveによる上質なコニャックブラウン/ブラックインテリアを採用し、力強さと洗練さを兼ね備えた特別な一台に仕立てた。

「A7スポーツバック exclusive edition」は、「A7スポーツバック55 TFSI quattro S line」をベースに、鮮やかなブルーとブラックルーフのコントラストが際立つエクステリアと、Audi exclusiveによるダイヤモンドシルバーとオーシャンブルーのインテリアにより、プログレッシブなラグジュアリーを体現している。

両限定モデルには、パワートレインに3.0L V型6気筒TFSIエンジンとマイルドハイブリッドドライブシステムを搭載。最高出力250kW（340ps）、最大トルク500Nmを発揮し、最高速度は250km/h（電子制御リミッター作動）を実現する。

トランスミッションは7速Sトロニックを使用し、駆動方式にはquattroを組み合わせている。quattroは、前輪駆動状態をベースとして、状況に応じて後輪への駆動配分をアクティブに予測制御できる高効率なシステムで、前輪のみを駆動している場合には、プロペラシャフト以後をクラッチによって切り離し、シャフトを回転させるためのエネルギーロスを削減する。

両モデルとも、テクノロジーパッケージを標準装備。パワークロージングドア、ワイヤレスチャージング、パドルシフト/ヒーター付3スポークマルチファンクションステアリングホイール、エクステンディッドアルミニウムブラック/ブラックグラスルックのコントロールパネルが含まれる。さらに、Bang & Olufsen 3Dサウンドシステム（16スピーカー）を標準装備し、立体的で臨場感あふれるサウンドがキャビン全体を包み込む。

A6アバント exclusive editionは1302万円、A7スポーツバック exclusive editionは1345万円。両モデルとも15台限定で販売する。

《森脇稔》

