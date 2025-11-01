ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

「ブルドッグみたいだぜ！」ホンダがホットな小型EV『スーパーワン』公開！ SNSでは「和製アバルト」との期待も

ホンダ Super-ONE Prototype（ジャパンモビリティショー2025）
  • ホンダ Super-ONE Prototype（ジャパンモビリティショー2025）
  • ホンダ Super-ONE Prototype（ジャパンモビリティショー2025）
  • ホンダ Super-ONE Prototype（ジャパンモビリティショー2025）
  • ホンダ Super-ONE Prototype（ジャパンモビリティショー2025）
  • ホンダ Super-ONE Prototype（ジャパンモビリティショー2025）
  • ホンダ Super-ONE Prototype（ジャパンモビリティショー2025）
  • ホンダ Super-ONE Prototype（ジャパンモビリティショー2025）
  • ホンダ Super-ONE Prototype（ジャパンモビリティショー2025）

ホンダは「ジャパンモビリティショー2025」で、小型EV『Super-ONE Prototype』（スーパー ワン プロトタイプ）を世界初公開した。SNSでは、「シティーターボII ブルドッグみたいだぜ！」「アバルト500eとも良い比較になりそう」など注目を集めている。

【画像】「ブルドッグの復活」と話題のホンダ『Super-ONE Prototype』

Super-ONE Prototypeは、グランドコンセプトを「e: Dash BOOSTER（イー ダッシュ ブースター）」とし、車内での体験を豊かなものにする多彩な仕掛けを採用することで、日常の移動を刺激的で気持ちの高ぶる体験へと進化させることを目指した小型EV。

ホンダ Super-ONE Prototype（ジャパンモビリティショー2025）ホンダ Super-ONE Prototype（ジャパンモビリティショー2025）

環境性能と日常の使い勝手に加え、五感を刺激する演出で「操る喜び」を増幅させ、高揚感あふれる走行体験を目指している。「Nシリーズ」の軽量プラットフォームを活用し、軽快な走りを実現。左右に張り出したブリスターフェンダーによるワイドなスタンスが、安定感のある力強い走りを可能にするようだ。

最大の特徴は専用開発の「BOOSTモード」である。出力を拡大し性能を最大限に引き出すとともに、仮想有段シフト制御とアクティブサウンドコントロールが連動。あたかも有段変速機を備えたエンジン車のような、迫力あるサウンドと鋭いシフトフィーリングを演出し、ドライバーの感性を刺激する。

ホンダ Super-ONE Prototype（ジャパンモビリティショー2025）ホンダ Super-ONE Prototype（ジャパンモビリティショー2025）

日本、英国、アジア各国で走行試験を重ね、2025年7月には英国のGoodwood FOSで「Super EV Concept」としてヒルクライム走行を披露した。量産モデルは2026年より日本を皮切りに、英国やアジア各国で発売予定だ。車名は地域によって異なり、日本では「Super-ONE」、英国では「Super-N」となる予定だ。

X（旧Twitter）では、「シティーターボII ブルドッグみたいだぜ！」「シティ・ブルドッグ風味がとても良い」など外観の特徴である、左右に張り出したブリスターフェンダーがもたらすワイドなスタンスは、かつて「ブルドッグ」の愛称で親しまれたホットハッチ「シティターボII」を強く彷彿とさせるようだ。

ホンダ Super-ONE Prototype（ジャパンモビリティショー2025）ホンダ Super-ONE Prototype（ジャパンモビリティショー2025）

「ちびっこギャングキャラだとアバルト500eとも良い比較になりそう」といったコメントもあり、欧州の強力なライバルに対し、ホンダがどのような走りの楽しさを提示してくれるのかにも注目だ。

「ガソリン車で出てくれたらめちゃめちゃ嬉しい」「そのままでマニュアルガソリン車も出してくれないかな」といったクルマ好きからの声も多く見られた。

《宗像達哉》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ホンダ（本田技研工業）

電気自動車 EV、PHEV、BEV

コンパクトカー

ジャパンモビリティショー2025

ジャパンモビリティショー

口コミ記事

トピック

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES