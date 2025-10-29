「センチュリーは日本のプライド」2ドアクーペになった新『センチュリー』の意義…ジャパンモビリティショー2025

ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

新型センチュリー（ジャパンモビリティショー2025）
トヨタは29日、「ジャパンモビリティショー2025」で2ドアクーペとなる新型『センチュリー』を世界初公開。センチュリーをトヨタの最高級ブランドとして再定義することを改めてアピールした。

日本を代表するショーファーカーであるセンチュリー。SUVタイプが2023年に登場し、従来の高級セダンの概念を壊したことも記憶に新しいが、今度はトヨタの中での立ち位置も大きく変化する。その新時代を象徴するのが、緋色に輝く2ドアクーペの新型センチュリーだ。

新型センチュリー（ジャパンモビリティショー2025）新型センチュリー（ジャパンモビリティショー2025）

助手席側は前方にスライドする大型のドアとしているのが特徴で、2ドアクーペとしては広大な室内空間を実現。運転席側はヒンジのドアとなっている。2段式のヘッドライトは、センチュリーSUVと共通するデザイン。ボディサイズの詳細は明らかになっていないが、SUVのような巨大な体躯だ。パワートレイン等も未発表。

豊田章男会長は、「センチュリーは、トヨタ自動車のブランドの1つではありません。日本の心、『ジャパン・プライド』を世界に発信していく、そんなブランドに育てていきたいと思っております。みなさん、『ネクスト・センチュリー』にご期待ください」とアピールしている。

新型センチュリー（ジャパンモビリティショー2025）新型センチュリー（ジャパンモビリティショー2025）
《レスポンス編集部》

