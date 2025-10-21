ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

涼しくなった今こそやりたい作業、夏の清算と冬への備え…『秋の愛車メンテナンス』人気記事ランキング

2025年はもう後半戦。秋も深まって来ましたが、愛車整備の方はいかがでしょうか。ということで、8～10月の「Weeklyメンテナンス」連載記事を独自ポイントで集計しました。暑くて整備が厳しい夏を終えた今は、まさに整備のチャンスといえるでしょう。


1位） 放置した夏の汚れがニオイに変わる前に！ プロ目線で学ぶ車内清掃の正解～Weeklyメンテナンス～：224 Pt.

日中の気温も下がった昨今、暑くてなかなか手を付けにくかった車内の清掃を行うタイミングでもある。夏のレジャーシーズンを乗り切った愛車の内装をクリーニングして、臭いの発生を抑えよう。
内装の汚れのポイントとおすすめの清掃方法







2位） 初めてでも失敗しない！ 外したタイヤの正しい保管方法【紫外線・湿気・横積みNG】～Weeklyメンテナンス～：91 Pt.

今年は夏が暑く、冬の備えには早いというイメージが強いが、季節は確実に進んで冬支度が迫ってきた。そこでスタッドレスタイヤへの履き替えの前に、劣化を防ぐタイヤ保管について知識を蓄えよう。
長持ちさせる、タイヤに優しい保管方法





3位） シガーからAC100Vまで丸わかり！ 失敗しない電源ポート拡張術～Weeklyメンテナンス～：91 Pt.

車内で用いる電気機器が増えている。スマホやタブレット、マップランプや空気清浄機など、その数はかなりの量だ。そんな時に純正装備の電源ポートでは不足するので、強化のためのDIYを実施してみよう。
電源規格の解説から配線まで







4位） 夏夜の敵は“虫汚れ”をパーキング3分で艶を守る即効メソッド～Weeklyメンテナンス～：48 Pt.

夏のナイトドライブではフロントウインドウやボンネットに虫の死骸がこびりついてしまうことも多い。そんな時には次回の洗車まで放置するとシミの原因にもなるので、すぐに対処しよう。
こびりついた汚れは、水だけでは落とせないことも





5位） そのキズ、まだ板金いらず？ 中度でも目立たなくする実践テクと必要ツール～Weeklyメンテナンス～：46 Pt.

夏の行楽シーズンも一段落して、クルマの洗車やメンテナンスを実施していると、ボディのキズを見つけてしまうことがある。気になる場合はDIYで簡単な補修を実施して秋のドライブに備えよう。
キズの診断と、程度ごとの修復方法


《大矢根洋》

