ジープの新認定中古車店「SPOTICAR」、大阪府箕面市にオープンへ…10月23日

ステランティスジャパンとフォーシーズンズは10月23日、ジープ認定中古車制度に基づく中古車専売店「ジープ北大阪SPOTICAR（スポティカー）センター」を大阪府箕面市にグランドオープンする。

SPOTICARは、ステランティスが新たにグローバル展開する認定中古車ブランドで、同センターはその名を冠した国内初の認定中古車専売拠点となる。今後はステランティスジャパンと正規ディーラーが連携し、同ブランドの全国展開を進める。

同センターは大阪府北部の国道171号線沿いに位置し、千里インターチェンジや千里中央駅から車で12分、牧落駅から徒歩9分とアクセスに優れた立地にある。

敷地面積は1925平方mで、屋内外のスペースを活用して最大40台の車両を展示できる。ジープ最新CIによるショールーム外観は、ダークグレーを基調としたジープの力強さを感じさせるデザインを採用している。

ショールーム内は188平方mのゆったりとしたスペースに7セットの商談スペースを設け、落ち着いた雰囲気の中で車両選びを進められる環境を整備。家族連れの来店を想定したキッズスペースやカスタマーラウンジも備え、誰もが快適に過ごせる空間で上質なサービスを提供する。

屋外には安全な環境で車両の確認や納車が行えるよう配慮したデリバリーエリアも完備し、オーナーのカーライフをサポートする。

オープンを記念して10月23日から26日の4日間、オープニングフェアを開催する。

営業時間は10時から19時まで、定休日は毎週水曜日および第1火曜日となっている。