ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ジープの新認定中古車店「SPOTICAR」、大阪府箕面市にオープンへ…10月23日

「ジープ北大阪SPOTICAR（スポティカー）センター」の完成イメージ
  • 「ジープ北大阪SPOTICAR（スポティカー）センター」の完成イメージ

ステランティスジャパンとフォーシーズンズは10月23日、ジープ認定中古車制度に基づく中古車専売店「ジープ北大阪SPOTICAR（スポティカー）センター」を大阪府箕面市にグランドオープンする。

SPOTICARは、ステランティスが新たにグローバル展開する認定中古車ブランドで、同センターはその名を冠した国内初の認定中古車専売拠点となる。今後はステランティスジャパンと正規ディーラーが連携し、同ブランドの全国展開を進める。

同センターは大阪府北部の国道171号線沿いに位置し、千里インターチェンジや千里中央駅から車で12分、牧落駅から徒歩9分とアクセスに優れた立地にある。

敷地面積は1925平方mで、屋内外のスペースを活用して最大40台の車両を展示できる。ジープ最新CIによるショールーム外観は、ダークグレーを基調としたジープの力強さを感じさせるデザインを採用している。

ショールーム内は188平方mのゆったりとしたスペースに7セットの商談スペースを設け、落ち着いた雰囲気の中で車両選びを進められる環境を整備。家族連れの来店を想定したキッズスペースやカスタマーラウンジも備え、誰もが快適に過ごせる空間で上質なサービスを提供する。

屋外には安全な環境で車両の確認や納車が行えるよう配慮したデリバリーエリアも完備し、オーナーのカーライフをサポートする。

オープンを記念して10月23日から26日の4日間、オープニングフェアを開催する。

営業時間は10時から19時まで、定休日は毎週水曜日および第1火曜日となっている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ジープ（Jeep）

ステランティス

中古車

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES