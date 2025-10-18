ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

MINI×ポール・スミス再び、限定モデル初公開へ…ジャパンモビリティショー2025

MINI×ポール・スミスの限定モデルのティザー
  • MINI×ポール・スミスの限定モデルのティザー
  • MINI クーパーSE
  • MINI クーパーコンバーチブル
  • MINI『ジョン・クーパー・ワークス・エースマン』
  • MINIカントリーマンSE ALL4

MINIは10月29日に開幕する「ジャパンモビリティショー2025」において、長年の協業関係にある英国デザイナー、ポール・スミスとの最新コラボモデルを発表する。

新作は2025年10月29日午前9時55分（日本時間）、東京ビッグサイトの西展示ホールに設けられたBMWグループのブースで披露される。

MINIとポール・スミスの協業は1998年に始まった。シグネチャーデザインの 「Signature Stripe」を施した特別モデルが1999年にクラシックMiniの40周年を記念して登場。2021年のMINI『Strip』、2022年のMINI『Recharged by Paul Smith』と続き、今回またポール・スミスのデザイン言語がMINIに戻ってくる。

BMWグループのブースでは、多彩なMINIの現行モデルも展示される。

MINI クーパーSEMINI クーパーSE

まず、218hpの電動パワートレインを搭載し、電気カートのような走りを実現するMINI『クーパー SE』。次に、コンパクトで機敏な走行性能と5ドアによる実用性を兼ね備えたMINI『クーパー 5ドアS』。

さらに、オープンドライブを楽しむMINI 『クーパー コンバーチブル』だ。

そして今年初めに発売された、258hpの54.2kWh電池搭載でパワフルな走りを魅せる電動スポーツモデルMINI『ジョンクーパーワークス エースマン』。最後に、広い空間を持ち、長距離の冒険にも適したMINI最大のモデルMINI 『カントリーマン S ALL4』も並ぶ予定だ。

《森脇稔》

