ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

BMWグループ、独ライプツィヒ工場が20周年…約400万台を生産

BMWグループの独ライプツィヒ工場が20周年
  • BMWグループの独ライプツィヒ工場が20周年
  • BMWグループの独ライプツィヒ工場が20周年
  • BMWグループの独ライプツィヒ工場が20周年

BMWグループは、ドイツ・ライプツィヒ工場が創立20周年を迎えたと発表した。

【画像】BMWグループの独ライプツィヒ工場が20周年

生産開始以来、約400万台の車両を製造し、これまでに56億ユーロ以上の投資を行い、6680人の従業員を擁している。現在は計1万1600人以上が勤務し、生産効率と柔軟性の向上に努めている。

ライプツィヒ工場は、BMWとMINI両ブランドの車両を同一生産ラインで製造する世界でも唯一の拠点であり、内燃機関車からハイブリッド、電気自動車まで幅広く対応している。稼働は3交代制の24時間体制で、2025年には約24万6000台の新記録を目指す。

BMWグループの生産管理担当、ミラン・ネデリコビッチ取締役は、「ライプツィヒの革新性とデジタル化の進展が今後のグローバル生産網において重要」と述べている。また、ペトラ・ペーターへンゼル工場長は、「初の電気自動車BMW i3をはじめ水素技術の導入など革新を強調し、今後も数億ユーロの投資を続けて新世代車両製造に備える」と語った。ザクセン州のミハエル・クレッチマー首相やライプツィヒ市長バークハルト・ユング氏も、工場が地域経済に与える大きな影響と将来への期待を表明している。

BMWグループは世界30以上の生産拠点を持ち、2024年には世界で245万台超の車両を販売。持続可能性を重視した事業運営を進めている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

BMW

MINI（ブランド）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES