初代『コペン』をスパルタンにドレスアップ！ D-SPORT、カーボンボンネットとスポーツグリルを発売

SPKのダイハツ車チューニングブランド・D-SPORTからダイハツ『コペン』（L880K 2002年6月～2012年8月）用のカーボンボンネットとフロントグリルの販売が開始された。どちらも受注生産品となっている。

【画像】D-SPORT カーボンボンネット＋フロントグリル

カーボンボンネット［53301-A081-KX］の税込み価格は18万7000円。外側にカーボンファイバー、内側にFRP製ブラックゲルコート仕上げを採用し、ノーマルボンネットの4.5kgに対して3.9kgと軽量化を実現している。

D-SPORT カーボンボンネット装着例

最大の特徴は、フレッシュエア吸入と熱気排出を効率的に循環させる3箇所のエアダクト設計だ。フロントサイドアウトレットダクトでは、右側がターボン周りの熱気を、左側がラジエターの熱気をそれぞれ排出する。

センターバックダクトは「ダックテール式」を採用し、停止から低中速域では排気ダクトとして機能してエンジンルーム内の熱気を上方へ排出。中速域以上では吸気ダクトとして機能し、コペンの特徴であるバルクヘッド周辺の「熱溜まり」を解消する。

D-SPORT フロントグリル装着例

フロントグリル［53141-A081-BK-KX］は、黒塗装済みが税込み7万7000円、未塗装品が同4万9500円。最上段のフィン形状をフードトップモールと同様の効果を持たせるよう角度とサイズを調整し、グリルとの一体化を実現した。

ノーマルに比べてラジエターへの通気面積を大きくするデザインにより、効果的に水温を下げる効果がある。エアロボンネットとの併用で、より効率よくエンジンルーム内の熱気を排出できる設計となっている。