ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

初代『コペン』をスパルタンにドレスアップ！ D-SPORT、カーボンボンネットとスポーツグリルを発売

D-SPORT カーボンボンネット＋フロントグリル装着例
  • D-SPORT カーボンボンネット＋フロントグリル装着例
  • D-SPORT カーボンボンネット装着例
  • D-SPORT フロントグリル装着例
  • D-SPORT フロントグリル装着例

SPKのダイハツ車チューニングブランド・D-SPORTからダイハツ『コペン』（L880K 2002年6月～2012年8月）用のカーボンボンネットとフロントグリルの販売が開始された。どちらも受注生産品となっている。

【画像】D-SPORT カーボンボンネット＋フロントグリル

カーボンボンネット［53301-A081-KX］の税込み価格は18万7000円。外側にカーボンファイバー、内側にFRP製ブラックゲルコート仕上げを採用し、ノーマルボンネットの4.5kgに対して3.9kgと軽量化を実現している。

D-SPORT カーボンボンネット装着例D-SPORT カーボンボンネット装着例

最大の特徴は、フレッシュエア吸入と熱気排出を効率的に循環させる3箇所のエアダクト設計だ。フロントサイドアウトレットダクトでは、右側がターボン周りの熱気を、左側がラジエターの熱気をそれぞれ排出する。

センターバックダクトは「ダックテール式」を採用し、停止から低中速域では排気ダクトとして機能してエンジンルーム内の熱気を上方へ排出。中速域以上では吸気ダクトとして機能し、コペンの特徴であるバルクヘッド周辺の「熱溜まり」を解消する。

D-SPORT フロントグリル装着例D-SPORT フロントグリル装着例

フロントグリル［53141-A081-BK-KX］は、黒塗装済みが税込み7万7000円、未塗装品が同4万9500円。最上段のフィン形状をフードトップモールと同様の効果を持たせるよう角度とサイズを調整し、グリルとの一体化を実現した。

ノーマルに比べてラジエターへの通気面積を大きくするデザインにより、効果的に水温を下げる効果がある。エアロボンネットとの併用で、より効率よくエンジンルーム内の熱気を排出できる設計となっている。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ダイハツ コペン

アフターマーケット

軽自動車

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES