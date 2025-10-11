ホーム モーターサイクル 新型車 記事

「スポーツ派？ツーリング派？」ヤマハの新型スーパースポーツ『YZF-R9』純正アクセサリー9アイテムが早くも発売

ヤマハ YZF-R9 純正オプション装着車「スポーツスタイル」
  • ヤマハ YZF-R9 純正オプション装着車「スポーツスタイル」
  • ヤマハ YZF-R9 純正オプション装着車「ツーリングスタイル」
  • レバーガード＆バーエンドセット
  • アジャスタブルクラッチレバー
  • アジャスタブルブレーキレバー
  • プロテクションパッド
  • フェンダーレスキット
  • シングルシートカウル（ホワイト）

ヤマハ発動機の純正アクセサリーなどを手掛けるワイズギアが、9日に発売が発表された新型ヤマハ『YZF-R9』用アクセサリーを早くもラインアップ。R9の魅力をさらに引き上げる新規9アイテムが登場した。

【画像】ヤマハ YZF-R9 用純正アクセサリー

「スモークスクリーン」（1万5400円）は装着することで車体全体をより一層スポーティーに演出。車体純正装着のスクリーンと同形状のためデザインのフィット感も抜群だ。

「ソフトサイドバッグステー」（1万9800円）はソフトサイドバッグ装着用のステー左右セット。バッグを使用しないときにはバッグを固定するサポートバーを工具無しで取り外しできる。ただし車体純正装着のヘルメットホルダー、フェンダーレスキット、シングルシートカウルとの同時装着はできないので注意が必要だ。

「ラジエターカバー」（2万4200円）は走行中の小石等の侵入を防ぎ、ラジエター損傷のダメージを軽減する。軽量かつ高強度なアルミ素材に耐久性を向上させるコーティングが施されており、見た目のアップグレード感も味わえる。

シングルシートカウル（ホワイト）シングルシートカウル（ホワイト）

「シングルシートカウル」（2万9700円）は車体デザインにマッチしたスポーツイメージを強調するシングルシートカウル。これまでラインアップされていた「ブルー」「レッド」「マットダークグレー」に加え、「ホワイト」が新たに加わった。

「プロテクションパッド」（1万2100円）はタンク形状にマッチしたデザイン性とニーグリップがしやすくなる機能性の両立を新印刷技術を採用することで実現。左右、中央各1枚の計3枚セットとなる。

「フェンダーレスキット」（3万8500円）はテール周りの軽快感をより高めるためにステー部分を短くし、スポーツイメージを強調。さらに高級感のあるブラックアルマイト仕上げとなっている。ステー部には「YZF-R9」のレーザー刻印入りで、LEDナンバー灯、スリムリフレクターも付属。

アジャスタブルブレーキレバーアジャスタブルブレーキレバー

「アジャスタブルブレーキレバー」（2万3100円）と「アジャスタブルクラッチレバー」（1万9250円）は高精度切削加工を施し、細かな位置調整機構を備えた「R9」ロゴ刻印入りでブラックアルマイト仕上げのレバー。フォールディング（可倒式）機能により、万が一のアクシデント時には先端が倒れることで衝撃を吸収し、ホルダー及びマスターシリンダーの損傷を軽減する。

「レバーガード＆バーエンドセット」（1万4300円）は意図しない接触によるブレーキレバーの操作を防ぐレバーガード。 MFJレースレギュレーションでも装着が義務づけられているセーフティーパーツ。クラッチ側には同デザインのバーエンドが付属し「R-DNA」のレーザー刻印入りでドレスアップ目的と しても楽しめる。

これら専用装備のほか、グリップウォーマーやスイングアームフック、ETC2.0など既存の製品もR9に適合するものを多数ラインアップしている。またワイズギアは純正アクセサリーを組み合わせた「スポーツスタイル」「ツーリングスタイル」を提案している。カスタマイズの参考にしてみては。

YZF-R9の発売は10月30日。価格は149万6000円となっている。

ヤマハ YZF-R9 純正オプション装着車「ツーリングスタイル」ヤマハ YZF-R9 純正オプション装着車「ツーリングスタイル」
《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ヤマハ モーターサイクル

ヤマハ発動機

ワイズギア

注目の記事【モーターサイクル】

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES