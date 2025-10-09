パナソニック、富裕層インバウンド向けプレミアム観光送迎サービス開始へ…特別な『アルファード』で

パナソニックオートモーティブシステムズが、富裕層のインバウンド向けに、同社のWELL Cabin Luxeで顧客の要望に合わせ、フルカスタムできるプレミアムな観光送迎サービスを開始する。

【画像】特別な『アルファード』

このサービスは、MAHAグループ傘下のTHE LUXURY FLEETおよびJAPAN PRIVATE TOURと、新たに契約を締結することで実現した。

新たにWELL Attendantを搭載予定のWELL Cabin LuxをMAHAグループが採用し、貸切観光送迎など、顧客の要望に合わせフルカスタムできるサービスをスタートする。没入感のある大画面透明ディスプレイと3Dサウンドシステムを搭載したラグジュアリーな移動体験を提供するトヨタ『アルファード』ベースの「WELL Cabin Luxe」で、顧客の希望の行先へ送迎を行う。

送迎中は、視覚・聴覚・嗅覚から映像に没入できるよう設計された車内空間に加え、WELL Attendantによる観光地のガイド案内やストリーミング動画などが視聴でき、到着までに気分を高め、帰路では余韻に浸ることができる。また、移動中に多言語で観光地の紹介やガイドが可能なWELL Attendantにより、日本が初めての訪日観光客でも母国語で観光地の情報や知識を得る事ができ、旅行をより一層楽しむことができる。

観光地の映像などを没入感のある大画面透明ディスプレイと3Dサウンドシステムで楽しんでもらい、質の高いおもてなしを実現する。映像と音に合わせて、照明を調色・調光制御することで、車内空間全体を高品質に演出する。多言語対応可能なWELL Attendantが各国の顧客の質問にお答えする。

ツアー開始は2025年10月中旬以降、予約開始も2025年10月中旬以降となる。

パナソニック オートモーティブシステムズは車両WELL Cabin Luxeを用いて、プレミアムな車内空間による特別な移動体験を提供する。JAPAN PRIVATE TOURはプレミアムな旅行の企画・販売を行う。THE LUXURY FLEETはプレミアムなハイヤー送迎サービスを提供する。