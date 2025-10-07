ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

読者の感情：驚きが40％、ホンダ『N-ONE e:』…航続295kmと価格269万9400円

AIが予想したホンダ N-ONE e: のユーザー、山本彩（やまもと・あや）さん、38歳。ホンダのターゲットより若い
ホンダは9月12日、新型軽EV『N-ONE e:』を発売した。一般ユーザーを含む読者がN-ONE e:について抱きそうな感情を、AIを使って予測すると次のようになると推定される。

1位：「関心・驚き」…40％
2位：「期待・好奇」…30％
3位：「懐疑・不安」…15％
その他（比較検討・冷静観察など）…15％

N-ONE e:は、WLTCモードで295kmという航続、269万9400円からの価格、さらにはシングルペダルコントロール、低重心設計、安全装備、環境配慮素材の採用などが特徴だ。SNS上では「航続距離300kmってすごない？」「サクラを食いに来てるじゃん」など驚きや注目の声が上がった。

これらを踏まえると、読者が本機について抱きそうな感情は以下の通りになる。

●関心・驚き（40％）

まず多くの人が「295km走る軽EVって本当？」「価格は妥当か？」といった情報自体に驚き、関心を強く持つと予想される。実際、SNSでも “300km近く走る軽EV” に対する驚きの書き込みが目立つ。

●期待・好奇（30％）

その上で、「日常使いできるのか？」「静かでスムーズな走りは？」といった期待や好奇心が湧く層も多い。室内空間の広さや使い勝手の工夫が読者の期待を高める。

●懐疑・不安（15％）

ただし価格の高さ、充電インフラ、実用での航続距離とのギャップ、補助金適用可否などに対して懐疑や不安を抱く読者も一定数いる。SNS反応には「価格こなれてるし…」という声もある一方で、「本当に普段使いできる？」という慎重な見方も見られた。

その他（15％）には「他の軽EVやガソリン車と比べてどうか」「まず様子見する」「そもそも興味が薄い」といった反応が含まれる。

ホンダはN-ONE e:を「e: Daily Partner（毎日のパートナー）」というコンセプトで打ち出しており、日常移動を重視するユーザー層を狙う。ライバルでは、日産『サクラ』や三菱『eKクロスEV』と競合する立ち位置であると予想され、価格帯と動力源（EV vs ガソリン／ハイブリッド）が対立要素になるとの見方もある。

今後は、実際の公道走行レビュー、メンテナンスコスト比較、補助金適用実績、他社軽EVとの性能差、充電インフラ整備の進展などが、読者の評価を左右するだろう。

《高木啓》

