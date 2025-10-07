ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

2025年度上半期の国内新車販売、ホンダ『N-BOX』4年連続の首位［新聞ウォッチ］

販売1位のホンダ N-BOX（手前）と2位のスズキ スペーシア（奥）
  • 販売1位のホンダ N-BOX（手前）と2位のスズキ スペーシア（奥）
  • ホンダ『N-BOX JOY』
  • ホンダ『N-BOX JOY』インテリア
  • ホンダ『N-BOX JOY』
  • トヨタ・ヤリスクロス
  • BYD シーライオン7

日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会が発表した2025年度上半期（4～9月）の車種別の国内販売台数によると、上半期に国内で最も売れた乗用車は、ホンダの軽自動車『N-BOX』で、4年連続の首位だったという。

【画像】国内販売トップ3と輸入EV販売トップの「シーライオン7」

きょうの朝日などが「N-BOX4年連続首位、上半期の国内新車販売」などと取り上げているが、全面刷新から2年が経過し、販売台数は9万7958台で前年同期から4.2%減ったものの、「広い室内空間と使い勝手の良さがファミリー層を中心に根強く支持されている」（朝日）ようだ。

2位はスズキの軽自動車『スペーシア』で0.5％減の7万9805台。3位はトヨタ自動車の小型車『ヤリス』で、3.1％増の7万5349台。4位もトヨタの『カローラ』、認証不正問題の影響で停止していた生産・販売を再開したダイハツ工業の軽自動車『ムーヴ』が5位、『タント』も6位に入り、子会社のダイハツを含めたトヨタは「トップ10のうち7車種を占め、『トヨタ１強』が鮮明になった」（読売）とも伝えている。また、24年度上半期は日産自動車の『ノート』が7位だったが、25年度は「販売不振で10位以内に日産車はなかった」（産経）とも。

一方、きょうの日経には、国内の新車販売はあまりニュースがないとみてか、日本自動車輸入組合（JAIA）が発表した9月の輸入車販売（日本メーカー車除く）の動向について掲載。「中国・比亜迪（BYD）と米テスラが単月で過去最高だった」として「輸入車が国内の電気自動車（EV）販売をけん引している」とも取り上げている。

それによると、9月のBYDは前年同月比約3倍の802台。最も売れた車種は多目的スポーツ車（SUV）『シーライオン7』で、小型車『ドルフィン』が次に続いたという。9月1日から1か月限定で実施した大幅値引きで台数を伸ばし、これまで過去最高だった6月の514台を大きく上回ったという。

2025年10月7日付

●株急騰4万7944円、日経平均、2175円高（読売・2面）

●N-BOX4年連続首位、上半期の国内新車販売（朝日・7面）

●EV課税重さ基準に、総務省案、排気量別を見直し （朝日・7面）

●キア、EVバン日本投入、来春、1年目は1000台販売目標 （産経・6面）

●代替財源年1.5兆円に、ガソリン減税年内実施、高市氏「軽油も」脱炭素の視点欠かさず （日経・5面）

●豊田織機へのTOB延期、12月→2月に、トヨタ不、法対応遅れ （日経・12面）

●工場発電に都市ガス、CO2排出、マツダ、半減に見直し（日経・12面）

●BYDとテスラ、9月最高、輸入車販売（日経・12面）

●中古車半年ぶり最高値、コロナ余波「5年落ち」不足、9月競売価格 （日経・21面）

《福田俊之》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

新聞ウォッチ

ホンダ N-BOX

軽自動車

ホンダ（本田技研工業）

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES