アルファロメオの人気シリーズが日本上陸、「トナーレ ハイブリッド インテンサ」56台限定で発売

アルファロメオ トナーレ ハイブリッド インテンサ
  アルファロメオのブランドアンバサダー、ジャスミン・パオリーニ選手と「トナーレ ハイブリッド インテンサ」
ステランティスジャパンは、アルファロメオのミドルサイズSUV『トナーレ』の限定車「トナーレ ハイブリッド インテンサ」を9月29日より、56台限定で発売した。メーカー希望小売価格は634万円（税込）。

イタリア語で「強烈な」「情熱的な」「力強い」といった意味の「INTENSA」の名を冠するこのモデルは、アルファロメオの情熱と美学を象徴する限定シリーズ。欧州では今年2月から現行モデル全車種に設定されており、高い人気を集めている。

最大の特長は、ブランドのアイデンティティを反映したディテールの数々だ。外装には、Victory、Value、Exclusivity（勝利の歴史、ブランドの価値、そして特別な存在感）といったアルファロメオの哲学を象徴するゴールドのアクセントが施され、彫刻的なボディラインにさらなる存在感と気品を与えている。

内装では、タンカラー（淡い茶色）のステッチをあしらったブラックアルカンターラシートを装備し、センターアームレストには「INTENSA」ロゴが刻まれている。さらに、スポーツレザーステアリングにもタンカラーアクセントが施され、細部に至るまでクラフトマンシップが息づいている。

特別装備として、20インチアルミホイール ゴールドダイヤモンドカット仕上げ、ブレーキキャリパー（ブラック）、ブラックアルカンターラシート、タンカラーステッチ、センターアームレスト タンカラーステッチ、INTENSAロゴ、タンカラーアクセント スポーツレザーステアリングを採用している。

ボディカラーは、アルファロメオ伝統の「アルファブラック」（34台限定）と「アルファレッド」（10台限定）、そしてスペシャルメタリックカラーの「モントリオールグリーン」（12台限定）の3色展開となる。

《レスポンス編集部》

