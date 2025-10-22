ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

アルファロメオ『トナーレ』に改良新型、スーパーカー『33ストラダーレ』着想の新グリル採用…米国発表

アルファロメオは、プレミアムコンパクトSUV『トナーレ』の改良新型を米国で発表した。

象徴的なイタリアンデザイン、クラス最高レベルの走行性能、最先端技術を融合したトナーレは、大胆な新特別仕様車、3つの新外装色、洗練されたインテリアを導入し、アルファロメオのパフォーマンスとスタイルへの揺るぎないコミットメントを示している。

新しいフロントマスクは、アルファロメオのスーパーカー『33ストラダーレ』にインスパイアされた凹型スクデットグリルを特徴とし、アルファロメオの「必要な美」デザイン哲学の現代的解釈となっている。より攻撃的なトリローブ下部インテークは、改良新型トナーレのスタンスとワイドさを強化し、『ジュリアGTA』などのモータースポーツレジェンドとのつながりを示している。

フロントオーバーハングの短縮と前後トレッドの拡大が含まれ、トナーレのアスレチックなスタンスを向上させている。20インチの3穴デザインを含む新しいホイールデザインがラインナップに加わり、新しい黒と白のアルファロメオエンブレムがモダンなエレガンスを追加している。

特別仕様車「スポーツスペチアーレ」は、トナーレのラインナップの頂点を表し、サイドスカートとリアバンパーにシルバーアクセント、光沢ブラックのブレンボブレーキキャリパー、コントラストブラックルーフを装備している。新しい20インチホイールは、クラシックな電話ダイヤルテーマの現代的解釈でありながら、従来の5穴デザインより軽量だ。

内装では、スポーツスペチアーレが白いステッチとブラックアルカンターラのダッシュボードを備えた専用ブラック・パールのアルカンターラトリムシートで質感を向上させている。

改良新型トナーレの内装は、高級素材、色、仕上げで思慮深くリフレッシュされている。トナーレで初めて、赤いステッチを備えた大胆でスポーティな赤革シートが選択可能だ。

改良新型トナーレのカラーパレットは、3つの新しい鮮やかな追加色を含む8つの表現豊かなシェードを提供する。ロッソブレラ、ヴェルデモンツァ、ジャッロオクラ。これらの新色は、トナーレの彫刻的表面を強調し、アルファブラック、ミラノホワイト、グリジオアスカリ、ヴェルデファンジオ、ミサノブルーに加わる。

最適化された重量配分を持つバランスの取れたシャシー、選択可能な4ピストンブレンボフロントブレーキ、新しいワイドトラック、13.6:1の比率を持つセグメント最も直接的なステアリングが、優れたコーナリング性能とロールとアンダーステアを減少させる。

2.0リッター直列4気筒ターボエンジンを搭載し、268hpのパワーと295ポンドフィートのトルクを発生。9速オートマチックトランスミッションとQ4全輪駆動システムと組み合わせる。パフォーマンスは、利用可能なデュアルモードサスペンション、アルミニウムシフトパドル、アルファDNAセレクターによってさらに増幅され、ドライバーが好みの運転スタイルにトナーレを調整できるようにする。

改良新型トナーレはスプリント、ヴェローチェ、スポーツスペチアーレが用意される。

《森脇稔》

