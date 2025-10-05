ホーム 自動車 テクノロジー カーナビ／カーオーディオ新製品 記事

ピンからキリまであるのはなぜ？「単体DSP」のトレンドを解析！［サウンドユニット・選択のキモ…DSP編］

「単体DSP」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ：イングラフ＜青森県＞）。
  • 「単体DSP」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ：イングラフ＜青森県＞）。
  • 「単体DSP」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ：イングラフ＜青森県＞）。
  • 「単体DSP」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ：イングラフ＜青森県＞）。
  • 「単体DSP」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ：イングラフ＜青森県＞）。

音楽好きなドライバーなら、愛車の音響機材のアップグレードを検討したことが1度や2度はあるはずだ。しかし、多々ある製品の中から何を選べば良いのかが分からず躊躇したというのなら、当連載の各記事を参考にしてほしい。ここでは機材選びのコツを詳細に解説している。

【画像】「単体DSP」が搭載されたオーディオカーの一例

◆「単体DSP」は上級者向きのアイテム。ゆえに、超高級機も出現する！

今回は、「単体DSP」を選ぼうとするときに役立てていただくべく、この最新トレンドを解説していく。

さて、これまでの記事にて説明してきたとおり、「外付けDSP」にはタイプ違いが2つある。1つが「パワーアンプ内蔵DSP」でもう1つが単体DSPだ。先に登場したのは単体DSPだ。「メインユニット」が交換しづらい車種が増えてきた2000年代後半頃に、ハイエンドメインユニットに代わるものとして登場した。これを用いれば、純正のメインユニットのままでもシステムに高度なチューニング機能を付与できる。

というわけで、単体DSPはそもそもハイエンドシステムを組むためのものという性格が強い。実際、これを使う場合には「外部パワーアンプ」も併せて用意する必要があり、導入のハードルは低くない。

なのでそのハードルを下げるべく、パワーアンプ内蔵DSPが誕生した。こちらなら、これをシステムに組み込むだけで本格的なサウンドを手にできる。

かくして単体DSPとパワーアンプ内蔵DSPとは、棲み分けが進んだ。単体DSPの方は上級者向きのアイテムという色彩を濃くしていき、とことん音にこだわった超ハイグレードモデルもいくつか登場している。

◆価格差が生まれるポイントは二つ！ 「制御可能なch数」と素の音質性能！

というわけで、単体DSPは、エントリー機から超高級機までの価格差が相当開いている。手頃なモデルは10万円程度で手に入るが、100万円に迫るモデルもいくつかある。

さて、その差は何から生まれるのかというと……。なお、サウンドチューニング性能に関しては、各機ごとで大きな差はない。どの機種も「クロスオーバー」、「イコライザー」、「タイムアライメント」という3つの機能を備え、それぞれでできることは基本的に変わらない。各機能の設定数値の細かさには違いが存在するものの、実用レベルでは大差はないと考えて良い。

ではどこで価格差が生まれるかというと、その要因となるポイントは2つある。1つは「コントロール可能なch数」で、もう1つは「素の音質性能」だ。

ちなみにコントロールできるch数の最小のスペックは6chだ。そして6chあれば「フロント2ウェイ＋サブウーファー」という本格システムの基本形のスピーカーレイアウトの制御を行える。なので、将来にわたってもこのスピーカーレイアウトで良いのであれば、コントロールできるch数が6ch確保されていればOKだ。

◆構成パーツの質にこだわるほどに、「素の音質性能」がどんどん上がる！

一方、高度な機種の中には16chを制御できるものもある。ここまでのスペックが確保されていれば、超複雑な構成の純正プレミアムオーディオのスピーカーも緻密に制御でき、ハイエンドシステムを組む場合にもさまざまなやり方にトライできる。

で、コントロールできるch数が増えるということはつまり、内部の回路構成数も増えることとなるわけなので、物理的に価格差がもたらされる。

そして、素の音質性能を上げようとすると、各回路を構成する一つ一つの部品代が多くかかることとなる。これもまた、価格差を生む要因となるのだ。

ちなみにオーディオ機器は何であれ、物量を投じれば投じるほど音が良くなる。なので「DSP」においても音響パーツの質に贅を尽くせば尽くすほどそれに比例して音が良くなる。結果、超高級品も生まれ得る。

今回は以上だ。次回は単体DSPの注目機を具体的に紹介していく。乞うご期待。

《太田祥三》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

サウンドユニット 選択のキモ

カーオーディオ

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES