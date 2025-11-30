ホーム 自動車 テクノロジー カーナビ／カーオーディオ新製品 記事

音の良し悪しに大きく影響！「電源強化アイテム」にも要注目［サウンドユニット・選択のキモ…アクセサリー編］

  • 「電源強化」を図ることで、カーオーディオシステムの音は確実に良化する。。

カーサウンドシステムを高性能化したいと思っても、「何を選ぶべきか」が分かりづらい。当連載ではそこのところを明らかにしようと、車載用音響機材の選択法を全方位的に解説してきた。今回はその最終回として「電源強化アイテム」について説明していく。

◆車内ではさまざまな電装品が動作する。結果、音響機材への電力供給量が減ることも…

さて、実はカーサウンドシステムの音の良し悪しには、電源供給環境の整備もとても大きな影響を及ぼす。ちなみにホームオーディオでもそれは同様で、マニアは例えば部屋の壁に装備されているコンセントの質にもこだわりを注ぐ。

同じくカーオーディオでも電気の質の良し悪しが重要となり、さらには電気を安定的に供給できるか否かもポイントとなる。というのもクルマの中では、常にさまざまな電装品が動作する。ヘッドライト、ウインカー、エアコン、パワーウインドウ等々、電気を必要とするものが実に多様に装備されている。

というわけなので車内の電力は常に、さまざまな電装品により争奪戦が繰り広げられている。結果、オーディオ機器への電力供給量は瞬間瞬間で多少なりとも変動してしまう。

そのあおりを受けてしまうのは「パワーアンプ」だ。

◆カーオーディオで用いられる「電源強化アイテム」は主には2つ！

というのもパワーアンプは微弱な状態の音楽信号を増幅する装置だが、その増幅作業はまさしく電気の力にて行われている。それが安定的に供給されないと、仕事の質が落ち、効率も悪くなる。パワーアンプは、十分な電力が供給されることを前提として設計されているのだが、実際の使用においては想定どおりの電力供給が行われないことがまま起こるのだ。

なのでカーオーディオでは、ホームオーディオ以上に「電源強化」が課題となり得る。なので主には以下の2つの電源強化アイテムが、度々用いられることとなる。1つは「安定化電源（レギュレーター）」で、もう1つは「キャパシター」だ。

それぞれがどういうものなのかを説明していこう。まず安定化電源とは、その名のとおり「外部パワーアンプ」等に電気を安定的にデリバリーしようとするメカだ。これを車両のメインバッテリーと外部パワーアンプとの電源配線の途中に設置することで、外部パワーアンプへ一定の電圧で必要な電力量を供給できるようになる。

◆音楽には抑揚があり、音量も瞬間ごとで変化する。結果、必要となる電力量も…

一方キャパシターは、瞬間的な電力不足を補うための装置だ。これにて電気を溜めておけるので、これを外部パワーアンプや「パワードサブウーファー」に接続しておくと、それらの機器内で急な電力不足が起きたときに瞬時にそれを補える。

というのも実をいうと、パワーアンプ内部でも必要な電力量は常に変動していて、そのことによっても電力不足が起こり得る。なぜなら音楽には抑揚があり、音量も常に変動するからだ。例えば低音打楽器が力強く鳴らされる瞬間には特に大きな電力が必要となる。なので、ぎりぎりの電力しか供給されていない場合には特に、電力不足は楽曲の抑揚によっても断続的に起こり得る。

しかしキャパシターを装備しておけば、それを防げる。結果、音が良くなる。低音にハリが出て、全体的にも情報量がアップする。

で、問題はどんな安定化電源やキャパシターを選べば良いかだが、試聴ができればベストだがそうもいかない場合が多いので、頼りになるのは「カーオーディオ・プロショップ」のアドバイスだ。専門店の助言を得て、信頼性の高い製品を選択しよう。

