マツダ『CX-5/CX-8』のボンネットをラクラク開閉！「ボンネットダンパー」の予約販売が開始

カー用品ブランド「CRAFTWORKS（クラフトワークス）」からマツダ『CX-5/CX-8』専用「ボンネットダンパー」が新発売。購入はアマゾン・楽天・Yahoo!ショッピングの各オンラインショップから。

【画像】クラフトワークスのマツダ『CX-5/CX-8』専用「ボンネットダンパー」

ボンネットダンパーは、油圧サポートによりボンネット開閉が片手だけの簡単操作で可能になるパーツ。従来必要だった両手での作業が、片手でスムーズに行えるようになる。自動車整備士監修によるCX-5/CX-8専用設計のため、加工や穴あけ作業は不要で、12mmレンチがあれば自分で取り付けが可能だ。

ダンパーの可動域も配慮されていていて、油圧によりゆっくり閉まり、ボンネットが急に落下することを防ぐ。閉まりきる付近になると油圧サポートがなくなり、ストンと落ちる。これらの機能により手の挟まりを防止し、安全な作業環境が実現できる。

エンジンルームでの作業性も大幅に向上する。ボンネットをしっかりと開いた状態で固定できるため、整備作業や清掃がしやすくなる。機能性を重視しながらも、デザイン性にもこだわり、CX-5/CX-8のエンジンルームに美しく調和する外観を実現している。

製品仕様は、素材がスチール（ガス・液体混合タイプ）、重量1000g、商品構成はボンネットダンパー2個、上部ステー2個、ワッシャー2個、下部ピローボルト2個、取り付けガイド付きナット1個で、カラーはブラック。適合車種はマツダ・CX-5（KFEP, KF5P, KF2P 2017年2月～）/CX-8（KG5P, KG2P 2017年2月～）。

12月中旬～1月からデリバリー開始の予約販売で、上記各オンラインショップでの実売税込み価格は3500円前後となっている。