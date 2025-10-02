いすゞ『D-Max』で愛犬とアウトドアを楽しむ、公式アクセサリー英国発表…「Ruffwear」とコラボ

いすゞ自動車の英国部門は、犬用アウトドアギアブランド「Ruffwear(ラフウェア)」との新たなコラボレーションを発表した。

【画像】いすゞD-Max×Ruffwearコレクション

ピックアップトラック『D-Max』向けの公式アクセサリーを販売する。

愛犬との冒険を愛する飼い主向けに行われたこの提携は、いすゞの頑丈でどこでも走れるピックアップトラックと、ラフウェアの30年にわたる高機能の犬用グッズの専門知識を組み合わせたものだ。

ラフウェアは長年にわたり、革新性、品質、フィット感を組み合わせて、犬とその人間のパートナーのアウトドア冒険を向上させるギアを製作することで知られている。同ブランドの犬への献身的な取り組みは、コンサベーション・アライアンス、地域の犬の里親グループ、世界中の作業犬組織とのパートナーシップに反映されている。

厳選された「いすゞD-Max×ラフウェアコレクション」では、旅行・快適性カテゴリーにベースキャンプ犬用ベッド、ハイランズ寝袋、ノット・ア・ヒッチ犬用テザーを用意。サンシャワー・レインジャケット、ダートバッグ犬用乾燥タオルもラインナップする。

給餌・水分補給では、ビビー折りたたみ式ボウル、ベースキャンプボウル（オプションのスローフィーダーまたはアンチスプラッシュインサート付き）、ベースキャンプ犬用ボウルマット、トレイルランナー・ウルトラライトボウル、キブル・キャディー携帯用ドッグフードキャリアを展開する。

安全・ハーネスカテゴリーでは、フラッグライン・ハーネス、フロートコート犬用ライフジャケット、ビーコン安全ライトを用意。車両アクセサリーでは、ダートバッグ・カーシートカバー、ロードアップ・カーハーネスを提供する。

発売を記念して、いすゞはラフウェアアンバサダーのシオバン・セラー氏と提携。同氏は2匹の愛犬とともにスコットランドのグレン・シェロで風光明媚な冒険を行った。D-Maxのシフト・オン・ザ・フライ4×4、リアデファレンシャルロック、ラフテレインモードを活用し、ラフウェアのギアを装備した旅は、能力、安全性、犬の快適性の組み合わせを強調した。

このコラボレーションは、より多くの英国の犬の飼い主がペットを連れてより長距離のドライブを行い、大自然を楽しんでいる時期に実現した。いすゞUKの最近の調査では、湖水地方のアンブルサイドが国内で最も人気の犬の散歩先として明らかになり、犬の飼い主は理想的な散歩のために平均69マイル移動することが判明した。

調査では、回答者の84%が犬の散歩が健康を向上させると回答し、半数以上が散歩を主要な運動形態と認めた。犬の飼い主の4人に1人は毎日同じ散歩コースを歩き、3分の2近くが愛犬を自由に探索させたり、フェッチで遊んだり、一緒に走ったりすることを楽しんでいる。

これらのトレンドを踏まえ、新しいいすゞD-Max×ラフウェアアクセサリーは、地元の公園に向かう場合でも、人里離れた険しい場所に行く場合でも、すべての旅をより安全で清潔、快適にするよう設計されている。